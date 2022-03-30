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"Косить" от армии стало непрестижным, заявили в Генштабе - РИА Новости, 30.03.2022
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"Косить" от армии стало непрестижным, заявили в Генштабе
"Косить" от армии стало непрестижным, заявили в Генштабе - РИА Новости, 30.03.2022
"Косить" от армии стало непрестижным, заявили в Генштабе
Уклоняться от службы в армии стало непрестижным - число не явившихся в военкоматы граждан по итогам осеннего призыва не превысило 0,1%, сказал в интервью... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T01:11
2022-03-30T01:22
россия
безопасность
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Уклоняться от службы в армии стало непрестижным - число не явившихся в военкоматы граждан по итогам осеннего призыва не превысило 0,1%, сказал в интервью "Красной звезде" начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.Бурдинский отметил, что "мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту".Он добавил, что нередки случаи, когда военнослужащие по призыву остаются на контракт.По словам генерала, последние команды с призывниками в осеннюю кампанию были отправлены к месту службы 28 декабря 2021 года. Всего в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования было призвано 127,5 тысячи человек.Первого апреля стартует весенний призыв на срочную службу в армии. Как сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, всего весеннему призыву подлежат 134,5 тысячи российских юношей, это меньше, чем год назад.При этом глава военного ведомства подчеркнул, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки, а всех военнослужащих весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы уволят в запас и отправят домой.
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россия, безопасность, общество
01:11 30.03.2022 (обновлено: 01:22 30.03.2022)
 
"Косить" от армии стало непрестижным, заявили в Генштабе

Генерал-полковник Бурдинский заявил, что уклоняться от службы в армии стало непрестижным

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПризывники перед отправкой на службу
Призывники перед отправкой на службу - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Призывники перед отправкой на службу
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Уклоняться от службы в армии стало непрестижным - число не явившихся в военкоматы граждан по итогам осеннего призыва не превысило 0,1%, сказал в интервью "Красной звезде" начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
"Косить" от армии, как говорят в молодежной среде, стало непрестижным. Этот факт подтверждает и то, что количество граждан, не явившихся в военкоматы, с каждым годом существенно уменьшается и в настоящее время не превышает 0,1% от числа вызывавшихся на призывные мероприятия", - рассказал генерал.
Бурдинский отметил, что "мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту".
Он добавил, что нередки случаи, когда военнослужащие по призыву остаются на контракт.
По словам генерала, последние команды с призывниками в осеннюю кампанию были отправлены к месту службы 28 декабря 2021 года. Всего в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования было призвано 127,5 тысячи человек.
Первого апреля стартует весенний призыв на срочную службу в армии. Как сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, всего весеннему призыву подлежат 134,5 тысячи российских юношей, это меньше, чем год назад.
При этом глава военного ведомства подчеркнул, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки, а всех военнослужащих весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы уволят в запас и отправят домой.
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