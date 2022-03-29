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Шойгу отметил профессионализм и самоотверженность российских военных
Шойгу отметил профессионализм и самоотверженность российских военных - РИА Новости, 29.03.2022
Шойгу отметил профессионализм и самоотверженность российских военных
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность российских военнослужащих в ходе специальной военной операции на... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:17
2022-03-29T12:17
2022-03-29T12:17
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность российских военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине."Указом президента наименование "гвардейское" присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота", - отметил министр обороны, открывая селекторное совещание во вторник.По его словам, в ходе спецоперации на Украине российские военнослужащие "проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вооруженные силы рф
Шойгу отметил профессионализм и самоотверженность российских военных
Глава Минобороны Шойгу отметил профессионализм и самоотверженность российских военных