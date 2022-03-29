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Шойгу отметил профессионализм и самоотверженность российских военных - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/voennye-1780639889.html
Шойгу отметил профессионализм и самоотверженность российских военных
Шойгу отметил профессионализм и самоотверженность российских военных - РИА Новости, 29.03.2022
Шойгу отметил профессионализм и самоотверженность российских военных
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность российских военнослужащих в ходе специальной военной операции на... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:17
2022-03-29T12:17
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность российских военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине."Указом президента наименование "гвардейское" присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота", - отметил министр обороны, открывая селекторное совещание во вторник.По его словам, в ходе спецоперации на Украине российские военнослужащие "проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность".
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украина, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вооруженные силы рф
12:17 29.03.2022
 
Шойгу отметил профессионализм и самоотверженность российских военных

Глава Минобороны Шойгу отметил профессионализм и самоотверженность российских военных

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность российских военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине.
"Указом президента наименование "гвардейское" присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота", - отметил министр обороны, открывая селекторное совещание во вторник.
По его словам, в ходе спецоперации на Украине российские военнослужащие "проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность".
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
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