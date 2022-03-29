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Шойгу отметил профессионализм и самоотверженность российских военных

Шойгу отметил профессионализм и самоотверженность российских военных - РИА Новости, 29.03.2022

Шойгу отметил профессионализм и самоотверженность российских военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность российских военнослужащих в ходе специальной военной операции на... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:17

2022-03-29T12:17

2022-03-29T12:17

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность российских военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине."Указом президента наименование "гвардейское" присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота", - отметил министр обороны, открывая селекторное совещание во вторник.По его словам, в ходе спецоперации на Украине российские военнослужащие "проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вооруженные силы рф