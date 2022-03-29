https://ria.ru/20220329/ukraina-1780640291.html

Шойгу заявил об угрозах в Черном море из-за применения Киевом оружия

Шойгу заявил об угрозах в Черном море из-за применения Киевом оружия - РИА Новости, 29.03.2022

Шойгу заявил об угрозах в Черном море из-за применения Киевом оружия

Военные Украины бездумно применяют отдельные виды своего оружия, что создаёт угрозы в различных регионах, включая Черное море, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:17

2022-03-29T12:17

2022-03-29T12:18

в мире

черное море

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Военные Украины бездумно применяют отдельные виды своего оружия, что создаёт угрозы в различных регионах, включая Черное море, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании. В частности, отметил он, "в Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству"."Турецкими военными обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220328/turtsiya-1780407408.html

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Кирилл Волков

в мире, черное море, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу