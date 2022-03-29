https://ria.ru/20220329/ukraina-1780640291.html
Шойгу заявил об угрозах в Черном море из-за применения Киевом оружия
Шойгу заявил об угрозах в Черном море из-за применения Киевом оружия - РИА Новости, 29.03.2022
Шойгу заявил об угрозах в Черном море из-за применения Киевом оружия
Военные Украины бездумно применяют отдельные виды своего оружия, что создаёт угрозы в различных регионах, включая Черное море, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:17
2022-03-29T12:17
2022-03-29T12:18
в мире
черное море
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Военные Украины бездумно применяют отдельные виды своего оружия, что создаёт угрозы в различных регионах, включая Черное море, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании. В частности, отметил он, "в Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству"."Турецкими военными обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20220328/turtsiya-1780407408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
12:17 29.03.2022 (обновлено: 12:18 29.03.2022)
Шойгу заявил об угрозах в Черном море из-за применения Киевом оружия
Министр обороны Шойгу: ВСУ бездумно применяют оружие, это угрожает Черному морю