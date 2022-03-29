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Шойгу заявил об угрозах в Черном море из-за применения Киевом оружия - РИА Новости, 29.03.2022
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Шойгу заявил об угрозах в Черном море из-за применения Киевом оружия
Шойгу заявил об угрозах в Черном море из-за применения Киевом оружия - РИА Новости, 29.03.2022
Шойгу заявил об угрозах в Черном море из-за применения Киевом оружия
Военные Украины бездумно применяют отдельные виды своего оружия, что создаёт угрозы в различных регионах, включая Черное море, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:17
2022-03-29T12:18
в мире
черное море
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Военные Украины бездумно применяют отдельные виды своего оружия, что создаёт угрозы в различных регионах, включая Черное море, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании. В частности, отметил он, "в Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству"."Турецкими военными обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20220328/turtsiya-1780407408.html
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в мире, черное море, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
12:17 29.03.2022 (обновлено: 12:18 29.03.2022)
 
Шойгу заявил об угрозах в Черном море из-за применения Киевом оружия

Министр обороны Шойгу: ВСУ бездумно применяют оружие, это угрожает Черному морю

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Военные Украины бездумно применяют отдельные виды своего оружия, что создаёт угрозы в различных регионах, включая Черное море, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании. В частности, отметил он, "в Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству".
"Турецкими военными обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор", - сказал Шойгу.
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Вчера, 10:20
В Турции сообщили о найденной в Черном море мине
 
В миреЧерное мореРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
 
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