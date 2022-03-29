https://ria.ru/20220329/ucheniya-1780642423.html

Шойгу потребовал обеспечить выполнение всех планов боевой учебы в ВС

Шойгу потребовал обеспечить выполнение всех планов боевой учебы в ВС - РИА Новости, 29.03.2022

Шойгу потребовал обеспечить выполнение всех планов боевой учебы в ВС

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от командиров обеспечить безусловное выполнение всех планов повседневной боевой учёбы в Вооружённых силах. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:28

2022-03-29T12:28

2022-03-29T12:41

безопасность

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780233655_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_8ebde7f6d3d09e2e04bdfbf2e00b75a4.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от командиров обеспечить безусловное выполнение всех планов повседневной боевой учёбы в Вооружённых силах."Подчеркну, что в войсках не останавливается плановая боевая учёба. Требую от командиров всех уровней обеспечить строгое и точное выполнение намеченных мероприятий оперативной и боевой подготовки", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

https://ria.ru/20220329/prizyv-1780641174.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу