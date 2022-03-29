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Шойгу потребовал обеспечить выполнение всех планов боевой учебы в ВС - РИА Новости, 29.03.2022
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Шойгу потребовал обеспечить выполнение всех планов боевой учебы в ВС
Шойгу потребовал обеспечить выполнение всех планов боевой учебы в ВС - РИА Новости, 29.03.2022
Шойгу потребовал обеспечить выполнение всех планов боевой учебы в ВС
Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от командиров обеспечить безусловное выполнение всех планов повседневной боевой учёбы в Вооружённых силах. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:28
2022-03-29T12:41
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от командиров обеспечить безусловное выполнение всех планов повседневной боевой учёбы в Вооружённых силах."Подчеркну, что в войсках не останавливается плановая боевая учёба. Требую от командиров всех уровней обеспечить строгое и точное выполнение намеченных мероприятий оперативной и боевой подготовки", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
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безопасность, сергей шойгу
12:28 29.03.2022 (обновлено: 12:41 29.03.2022)
 
Шойгу потребовал обеспечить выполнение всех планов боевой учебы в ВС

Министр обороны Шойгу потребовал обеспечить выполнение планов повседневной боевой учебы

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от командиров обеспечить безусловное выполнение всех планов повседневной боевой учёбы в Вооружённых силах.
"Подчеркну, что в войсках не останавливается плановая боевая учёба. Требую от командиров всех уровней обеспечить строгое и точное выполнение намеченных мероприятий оперативной и боевой подготовки", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
Отправка призывников на службу в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году
 
БезопасностьСергей Шойгу
 
 
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