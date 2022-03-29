https://ria.ru/20220329/ucheniya-1780642423.html
Шойгу потребовал обеспечить выполнение всех планов боевой учебы в ВС
Шойгу потребовал обеспечить выполнение всех планов боевой учебы в ВС - РИА Новости, 29.03.2022
Шойгу потребовал обеспечить выполнение всех планов боевой учебы в ВС
Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от командиров обеспечить безусловное выполнение всех планов повседневной боевой учёбы в Вооружённых силах. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:28
2022-03-29T12:28
2022-03-29T12:41
безопасность
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780233655_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_8ebde7f6d3d09e2e04bdfbf2e00b75a4.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от командиров обеспечить безусловное выполнение всех планов повседневной боевой учёбы в Вооружённых силах."Подчеркну, что в войсках не останавливается плановая боевая учёба. Требую от командиров всех уровней обеспечить строгое и точное выполнение намеченных мероприятий оперативной и боевой подготовки", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
https://ria.ru/20220329/prizyv-1780641174.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780233655_264:0:2753:1867_1920x0_80_0_0_773001ec05e57e8b3a5fe56ce95d2145.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу
12:28 29.03.2022 (обновлено: 12:41 29.03.2022)
Шойгу потребовал обеспечить выполнение всех планов боевой учебы в ВС
Министр обороны Шойгу потребовал обеспечить выполнение планов повседневной боевой учебы