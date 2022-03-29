https://ria.ru/20220329/telefon-1780738883.html

Путин и Макрон проводят переговоры по телефону

Путин и Макрон проводят переговоры по телефону - РИА Новости, 29.03.2022

Путин и Макрон проводят переговоры по телефону

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводят телефонный разговор, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T18:22

2022-03-29T18:22

2022-03-29T18:48

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ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводят телефонный разговор, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Беседа началась после 18:00 мск.В конце прошлой недели французский лидер заявлял, что собирается обсудить с Путиным гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя, которую Франция решила организовать вместе с Грецией и Турцией.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/oskorblenie-1780341027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон