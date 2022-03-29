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Минниханов презентовал Татарстан на инвестиционном форуме в Дубае - РИА Новости, 29.03.2022
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Республика Татарстан
https://ria.ru/20220329/tatarstan-1780710607.html
Минниханов презентовал Татарстан на инвестиционном форуме в Дубае
Минниханов презентовал Татарстан на инвестиционном форуме в Дубае - РИА Новости, 29.03.2022
Минниханов презентовал Татарстан на инвестиционном форуме в Дубае
Президент Татарстана Рустам Минниханов презентовал инвестиционные возможности республики на Ежегодном инвестиционном форуме в Дубае, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:26
2022-03-29T16:26
республика татарстан
экономика
россия
казань
дубай (город)
организация исламского сотрудничества
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов презентовал инвестиционные возможности республики на Ежегодном инвестиционном форуме в Дубае, сообщает пресс-служба главы российского региона.Минниханов во вторник находится с рабочим визитом в ОАЭ, где участвует в Ежегодном инвестиционном форуме (Annual Investment Meeting (AIM) в Дубае. В этом году на площадке выставочного центра Dubai Exhibition Center установлен стенд республики."Дубайский форум с каждым годом динамично развивается, набирает обороты, растет количество его участников, в том числе из России. Татарстан является партнером и участником форума в Дубае с момента его основания. Форум для нас – это прекрасная площадка для презентации инвестиционных возможностей нашей республики, обмена опытом с зарубежными партнерами и налаживания новых контактов", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на пленарном заседании, где он выступил в качестве специального гостя.По словам Минниханова, уже два года человечество живет в условиях пандемии, серьезные изменения в мировой экономике происходят ввиду непростой геополитической ситуации. Одним из приоритетов глобальной политики становится увеличение инвестиций в поддержку восстановления экономик, развитие и инновации. Татарстан, по его информации, олицетворяет собой пример поступательного развития по самым разным направлениям. Это один из ведущих, промышленно развитых научно-образовательных и инновационных регионов России с большим инвестиционным потенциалом."В нашей республике создана мощная инвестиционная и инновационная инфраструктура, включающая множество площадок: особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, технопарки, промпарки, промплощадки, бизнес-инкубаторы, технополисы. Для инвесторов созданы налоговые, таможенные и коммерческие преференции. Наш инвестор обеспечен кадрами, мощной сырьевой базой, удобной инфраструктурой, широкими кооперационными связями с другими регионами России и зарубежными странами", - пояснил руководитель республики.Рассказав об экономике и инвестиционном климате Татарстана, Минниханов отметил, что именно на территории республики в 922 году был официально принят ислам в России, и в этом году будет широко отмечаться 1100-летие этого события. Он также напомнил, что республика на протяжении многих лет успешно взаимодействует с Организацией исламского сотрудничества, Казань была признана Молодежной столицей ОИС 2022 года, по поручению президента РФ он возглавляет группу стратегического видения "Россия – Исламский мир", одной из важнейших площадок для взаимодействия является ежегодный международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit"."Наша республика открыта для партнерства, заинтересована в инновациях. Приглашаю вас в Татарстан, чтобы вы могли лично ознакомиться с нашим опытом и потенциалом", - заключил Минниханов.
https://ria.ru/20220323/tovarooborot-1779721411.html
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экономика, россия, казань, дубай (город), организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов
16:26 29.03.2022
 
Минниханов презентовал Татарстан на инвестиционном форуме в Дубае

Глава Татарстана Минниханов презентовал регион на инвестиционном форуме в Дубае

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов презентовал инвестиционные возможности республики на Ежегодном инвестиционном форуме в Дубае, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Минниханов во вторник находится с рабочим визитом в ОАЭ, где участвует в Ежегодном инвестиционном форуме (Annual Investment Meeting (AIM) в Дубае. В этом году на площадке выставочного центра Dubai Exhibition Center установлен стенд республики.
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"Дубайский форум с каждым годом динамично развивается, набирает обороты, растет количество его участников, в том числе из России. Татарстан является партнером и участником форума в Дубае с момента его основания. Форум для нас – это прекрасная площадка для презентации инвестиционных возможностей нашей республики, обмена опытом с зарубежными партнерами и налаживания новых контактов", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на пленарном заседании, где он выступил в качестве специального гостя.
По словам Минниханова, уже два года человечество живет в условиях пандемии, серьезные изменения в мировой экономике происходят ввиду непростой геополитической ситуации. Одним из приоритетов глобальной политики становится увеличение инвестиций в поддержку восстановления экономик, развитие и инновации. Татарстан, по его информации, олицетворяет собой пример поступательного развития по самым разным направлениям. Это один из ведущих, промышленно развитых научно-образовательных и инновационных регионов России с большим инвестиционным потенциалом.
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"В нашей республике создана мощная инвестиционная и инновационная инфраструктура, включающая множество площадок: особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, технопарки, промпарки, промплощадки, бизнес-инкубаторы, технополисы. Для инвесторов созданы налоговые, таможенные и коммерческие преференции. Наш инвестор обеспечен кадрами, мощной сырьевой базой, удобной инфраструктурой, широкими кооперационными связями с другими регионами России и зарубежными странами", - пояснил руководитель республики.
Рассказав об экономике и инвестиционном климате Татарстана, Минниханов отметил, что именно на территории республики в 922 году был официально принят ислам в России, и в этом году будет широко отмечаться 1100-летие этого события. Он также напомнил, что республика на протяжении многих лет успешно взаимодействует с Организацией исламского сотрудничества, Казань была признана Молодежной столицей ОИС 2022 года, по поручению президента РФ он возглавляет группу стратегического видения "Россия – Исламский мир", одной из важнейших площадок для взаимодействия является ежегодный международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit".
"Наша республика открыта для партнерства, заинтересована в инновациях. Приглашаю вас в Татарстан, чтобы вы могли лично ознакомиться с нашим опытом и потенциалом", - заключил Минниханов.
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Республика ТатарстанЭкономикаРоссияКазаньДубай (город)Организация исламского сотрудничестваРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам Минниханов
 
 
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