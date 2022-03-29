https://ria.ru/20220329/tatarstan-1780710607.html

Минниханов презентовал Татарстан на инвестиционном форуме в Дубае

Минниханов презентовал Татарстан на инвестиционном форуме в Дубае - РИА Новости, 29.03.2022

Минниханов презентовал Татарстан на инвестиционном форуме в Дубае

Президент Татарстана Рустам Минниханов презентовал инвестиционные возможности республики на Ежегодном инвестиционном форуме в Дубае, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:26

2022-03-29T16:26

2022-03-29T16:26

республика татарстан

экономика

россия

казань

дубай (город)

организация исламского сотрудничества

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов презентовал инвестиционные возможности республики на Ежегодном инвестиционном форуме в Дубае, сообщает пресс-служба главы российского региона.Минниханов во вторник находится с рабочим визитом в ОАЭ, где участвует в Ежегодном инвестиционном форуме (Annual Investment Meeting (AIM) в Дубае. В этом году на площадке выставочного центра Dubai Exhibition Center установлен стенд республики."Дубайский форум с каждым годом динамично развивается, набирает обороты, растет количество его участников, в том числе из России. Татарстан является партнером и участником форума в Дубае с момента его основания. Форум для нас – это прекрасная площадка для презентации инвестиционных возможностей нашей республики, обмена опытом с зарубежными партнерами и налаживания новых контактов", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на пленарном заседании, где он выступил в качестве специального гостя.По словам Минниханова, уже два года человечество живет в условиях пандемии, серьезные изменения в мировой экономике происходят ввиду непростой геополитической ситуации. Одним из приоритетов глобальной политики становится увеличение инвестиций в поддержку восстановления экономик, развитие и инновации. Татарстан, по его информации, олицетворяет собой пример поступательного развития по самым разным направлениям. Это один из ведущих, промышленно развитых научно-образовательных и инновационных регионов России с большим инвестиционным потенциалом."В нашей республике создана мощная инвестиционная и инновационная инфраструктура, включающая множество площадок: особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, технопарки, промпарки, промплощадки, бизнес-инкубаторы, технополисы. Для инвесторов созданы налоговые, таможенные и коммерческие преференции. Наш инвестор обеспечен кадрами, мощной сырьевой базой, удобной инфраструктурой, широкими кооперационными связями с другими регионами России и зарубежными странами", - пояснил руководитель республики.Рассказав об экономике и инвестиционном климате Татарстана, Минниханов отметил, что именно на территории республики в 922 году был официально принят ислам в России, и в этом году будет широко отмечаться 1100-летие этого события. Он также напомнил, что республика на протяжении многих лет успешно взаимодействует с Организацией исламского сотрудничества, Казань была признана Молодежной столицей ОИС 2022 года, по поручению президента РФ он возглавляет группу стратегического видения "Россия – Исламский мир", одной из важнейших площадок для взаимодействия является ежегодный международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit"."Наша республика открыта для партнерства, заинтересована в инновациях. Приглашаю вас в Татарстан, чтобы вы могли лично ознакомиться с нашим опытом и потенциалом", - заключил Минниханов.

https://ria.ru/20220323/tovarooborot-1779721411.html

https://ria.ru/20220323/tatarstan-1779631797.html

https://ria.ru/20220321/tatarstan-1779331895.html

россия

казань

дубай (город)

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, казань, дубай (город), организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов