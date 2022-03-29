https://ria.ru/20220329/svyaz-1780657742.html
Минцифры и ФАС будут контролировать рост цен на сотовую связь
Минцифры и ФАС будут контролировать рост цен на сотовую связь - РИА Новости, 29.03.2022
Минцифры и ФАС будут контролировать рост цен на сотовую связь
Минцифры России совместно Федеральной антимонопольной службой будут контролировать цены на сотовую связь, тарифы не будут расти выше инфляции, сообщает... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:20
2022-03-29T13:20
2022-03-29T14:07
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минцифры России совместно Федеральной антимонопольной службой будут контролировать цены на сотовую связь, тарифы не будут расти выше инфляции, сообщает министерство.В ведомстве напомнили, что цена на сотовую связь в России одна из самых низких в мире.В понедельник Минцифры направило операторам письмо, в котором порекомендовало им исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, а также сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов."Минцифры обратило внимание на тот факт, что в течение последних лет у мобильных операторов накопилась критическая масса так называемых "архивных" тарифов, в том числе и с безлимитным доступом к интернету. Это создает неоправданно высокую нагрузку в местах, где абонентам доступно подключение к проводным сетям связи. Именно на устранение этого перекоса в использовании мобильных сетей связи направлены рекомендации", - отметили в ведомстве."К тому же исключение "архивных" тарифов с неактуально низкой ценой на услуги связи позволит операторам сохранить текущие тарифы для всех абонентов", - добавили в Минцифры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
13:20 29.03.2022 (обновлено: 14:07 29.03.2022)
Минцифры и ФАС будут контролировать рост цен на сотовую связь
Минцифры пообещало, что тарифы на сотовую связь в России не будут расти выше инфляции
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Минцифры России совместно Федеральной антимонопольной службой будут контролировать цены на сотовую связь, тарифы не будут расти выше инфляции, сообщает
министерство.
"Минцифры России совместно с ФАС
будет контролировать рост цен. Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что цена на сотовую связь в России
одна из самых низких в мире.
В понедельник Минцифры направило операторам письмо, в котором порекомендовало им исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, а также сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов.
"Минцифры обратило внимание на тот факт, что в течение последних лет у мобильных операторов накопилась критическая масса так называемых "архивных" тарифов, в том числе и с безлимитным доступом к интернету. Это создает неоправданно высокую нагрузку в местах, где абонентам доступно подключение к проводным сетям связи. Именно на устранение этого перекоса в использовании мобильных сетей связи направлены рекомендации", - отметили в ведомстве.
"К тому же исключение "архивных" тарифов с неактуально низкой ценой на услуги связи позволит операторам сохранить текущие тарифы для всех абонентов", - добавили в Минцифры.