14:21 29.03.2022 (обновлено: 14:51 29.03.2022)
Матвиенко допустила создание единого для СНГ суда по правам человека
Спикер Совфеда Матвиенко допустила создание единого для СНГ суда по правам человека
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. В рамках СНГ может быть создан единый суд по правам человека, сейчас идёт согласование положения о таком суде, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Есть идея о том, чтобы создать наш суд по правам человека стран СНГ. Это было бы правильно, мы могли бы в рамках этого суда рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране", - сказала она на встрече со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях заседания МПА СНГ.
Матвиенко выразила уверенность в том, что это будет неполитизированный, объективный суд. "Сейчас идет согласование положения о таком суде, мы попросили вас поддержать идею о таком суде", - сказала она, обращаясь к Гафаровой.
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