https://ria.ru/20220329/sud-1780671942.html

Матвиенко допустила создание единого для СНГ суда по правам человека

Матвиенко допустила создание единого для СНГ суда по правам человека - РИА Новости, 29.03.2022

Матвиенко допустила создание единого для СНГ суда по правам человека

В рамках СНГ может быть создан единый суд по правам человека, сейчас идёт согласование положения о таком суде, сообщила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:21

2022-03-29T14:21

2022-03-29T14:51

валентина матвиенко

снг

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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. В рамках СНГ может быть создан единый суд по правам человека, сейчас идёт согласование положения о таком суде, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Есть идея о том, чтобы создать наш суд по правам человека стран СНГ. Это было бы правильно, мы могли бы в рамках этого суда рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране", - сказала она на встрече со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях заседания МПА СНГ.Матвиенко выразила уверенность в том, что это будет неполитизированный, объективный суд. "Сейчас идет согласование положения о таком суде, мы попросили вас поддержать идею о таком суде", - сказала она, обращаясь к Гафаровой.

https://ria.ru/20220316/sud-1778524929.html

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Кирилл Волков

валентина матвиенко, снг, в мире, совет федерации рф, россия