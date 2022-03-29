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Матвиенко допустила создание единого для СНГ суда по правам человека - РИА Новости, 29.03.2022
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Матвиенко допустила создание единого для СНГ суда по правам человека
Матвиенко допустила создание единого для СНГ суда по правам человека - РИА Новости, 29.03.2022
Матвиенко допустила создание единого для СНГ суда по правам человека
В рамках СНГ может быть создан единый суд по правам человека, сейчас идёт согласование положения о таком суде, сообщила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:21
2022-03-29T14:51
валентина матвиенко
снг
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совет федерации рф
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. В рамках СНГ может быть создан единый суд по правам человека, сейчас идёт согласование положения о таком суде, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Есть идея о том, чтобы создать наш суд по правам человека стран СНГ. Это было бы правильно, мы могли бы в рамках этого суда рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране", - сказала она на встрече со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях заседания МПА СНГ.Матвиенко выразила уверенность в том, что это будет неполитизированный, объективный суд. "Сейчас идет согласование положения о таком суде, мы попросили вас поддержать идею о таком суде", - сказала она, обращаясь к Гафаровой.
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валентина матвиенко, снг, в мире, совет федерации рф, россия
14:21 29.03.2022 (обновлено: 14:51 29.03.2022)
 
Матвиенко допустила создание единого для СНГ суда по правам человека

Спикер Совфеда Матвиенко допустила создание единого для СНГ суда по правам человека

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. В рамках СНГ может быть создан единый суд по правам человека, сейчас идёт согласование положения о таком суде, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Есть идея о том, чтобы создать наш суд по правам человека стран СНГ. Это было бы правильно, мы могли бы в рамках этого суда рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране", - сказала она на встрече со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях заседания МПА СНГ.
Матвиенко выразила уверенность в том, что это будет неполитизированный, объективный суд. "Сейчас идет согласование положения о таком суде, мы попросили вас поддержать идею о таком суде", - сказала она, обращаясь к Гафаровой.
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 18:32
Россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ
 
Валентина МатвиенкоСНГВ миреСовет Федерации РФРоссия
 
 
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