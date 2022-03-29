https://ria.ru/20220329/spor-1780615229.html

Главы парламентов Азербайджана и Армении поспорили из-за Карабаха

Главы парламентов Азербайджана и Армении поспорили из-за Карабаха - РИА Новости, 29.03.2022

Главы парламентов Азербайджана и Армении поспорили из-за Карабаха

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении Сагиба Гафарова и Ален Симонян обменялись претензиями касательно ситуации в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:44

2022-03-29T10:44

2022-03-29T15:28

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780638737_0:0:2677:1507_1920x0_80_0_0_ab8ec5bbc81de09eb3b415d97896ff05.jpg

АЛМА-АТА, 29 мар — РИА Новости. Спикеры парламентов Азербайджана и Армении Сагиба Гафарова и Ален Симонян обменялись претензиями касательно ситуации в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Это произошло на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Алма-Ате. Симонян обвинил азербайджанскую сторону в нарушении перемирия, а Гафарова в завершающей части заседания взяла слово, чтобы пояснить позицию Баку."Информация о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана абсолютно не соответствует действительности <…> Члены незаконных армянских вооруженных формирований, которые незаконно проникли на суверенную территорию Азербайджана, предприняли попытку совершения очередной диверсии против подразделений азербайджанской армии и в результате мер наших Вооруженных сил были вынуждены отступить", — сказала она.По словам Гафаровой, Азербайджан привержен трехстороннему соглашению о перемирии. "Нарушает положения заявления не Азербайджан, а Армения", — уверила она.Гафарова потребовала от Еревана полного вывода армянской армии и незаконных формирований с территории Азербайджана. Она добавила, что Азербайджан передал Армении всех военнопленных. Те же военнослужащие, кто проник на территорию Азербайджана после соглашения о перемирии, по ее словам, не признаются военнопленными согласно Женевской конвенции и подлежат привлечению к уголовной ответственности.Симонян в ответ обратил внимание на то, что о нарушениях режима прекращения огня заявляла не только Армения, но и Россия, которая выступает гарантом на этой территории."Хотел бы повторить: Армения предлагает Азербайджану незамедлительно начать переговоры вокруг заключения мирного договора", — добавил он.Гафарова ответила, что Баку не раз предлагал Еревану подписать этот договор с учетом пяти пунктов, "которые очень хорошо известны армянской стороне". "Я официально заявляю, что для Армении эти пять пунктов являются приемлемыми и мы считаем, что, если добавить некоторые аспекты, мы можем начать эту работу", — завершил дискуссию Симонян.На прошлой неделе в Нагорном Карабахе возросла напряженность. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в нарушении линии соприкосновения и обстрелах, в Баку заявили, что армянские незаконные военные формирования пытались совершить диверсию. Двадцать шестого марта российское Минобороны сообщило, что азербайджанские военные зашли в зону ответственности миротворческого контингента в районе села Фарух и нанесли с беспилотника Bayraktar четыре удара по подразделениям непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Москва принимает меры по деэскалации ситуации.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220329/karabakh-1780600937.html

https://ria.ru/20220328/karabakh-1780434795.html

https://ria.ru/20220328/karabakh-1780560140.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах