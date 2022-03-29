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День 34-й: уничтожено 70 военных объектов Украины, переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/spetsoperatsiya-1780767412.html
День 34-й: уничтожено 70 военных объектов Украины, переговоры в Стамбуле
День 34-й: уничтожено 70 военных объектов Украины, переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2022
День 34-й: уничтожено 70 военных объектов Украины, переговоры в Стамбуле
Российская боевая авиация за ночь уничтожила почти 70 военных объектов Украины, в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, Нидерланды,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T21:58
2022-03-29T22:00
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
владимир мединский
россия
прага
киев
мария захарова
мид бельгии
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская боевая авиация за ночь уничтожила почти 70 военных объектов Украины, в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Чехия объявили о высылке российских дипломатов.Ход операцииРоссийская армия вечером в понедельник высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожила крупную базу горючего в Ровенской области, с которой шло топливо для украинской военной техники в пригороды Киева, российские ВКС уничтожили за ночь три украинских беспилотника в районе Чернобаевки. Российская боевая авиация за ночь уничтожила почти 70 военных объектов Украины, включая три комплекса ПВО "Бук". С начала военной специальной операции на Украине ВС РФ уничтожили 123 самолета и 74 вертолета, более 300 беспилотников и 1 738 единиц бронетехники.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса.Переговоры в СтамбулеВ Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.Высылки дипломатов РФ, реакция МИД РФГлава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Гаага высылает 17 российских дипломатов. По его словам, они работали в Нидерландах под дипломатическим прикрытием и "представляют угрозу безопасности" страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение произволом и заявила, что Москва объявит ответные меры.МИД Бельгии сообщил, что принял решение выслать 21 российского дипломата "в связи с их причастностью к шпионской деятельности и попыткам оказать влияние, что угрожает безопасности страны". Дипломатам следует покинуть королевство в течение 15 дней. Захарова назвала это целенаправленным ударом по самим основам дипломатических отношений с Россией и сообщила, что высылка не останется без ответа.МИД Ирландии вызвал посла РФ Юрия Филатова и уведомил его о высылке четырех российских служащих за якобы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что проинформировало посольство России в Праге о признании одного дипломата persona non grata.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780699419.html
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96
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7 495 645-6601
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353
60
353
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Шойгу заявил о выполнении задач первого этапа спецоперации на Украине
Шойгу о выполнении первого этапа спецоперации и нанесенном уроне ВСУ
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владимир зеленский, владимир мединский, россия, прага, киев, мария захарова, мид бельгии, мид нидерландов, мид чехии, украина, вооруженные силы украины
21:58 29.03.2022 (обновлено: 22:00 29.03.2022)
 
День 34-й: уничтожено 70 военных объектов Украины, переговоры в Стамбуле

День 34-й: авиация уничтожила почти 70 военных объектов Украины, переговоры в Стамбуле

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКинолог батальона "Спарта" со служебной собакой осматривают разрушенный танк на улице Волновахи
Кинолог батальона Спарта со служебной собакой осматривают разрушенный танк на улице Волновахи - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Кинолог батальона "Спарта" со служебной собакой осматривают разрушенный танк на улице Волновахи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская боевая авиация за ночь уничтожила почти 70 военных объектов Украины, в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Чехия объявили о высылке российских дипломатов.

Ход операции

Российская армия вечером в понедельник высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожила крупную базу горючего в Ровенской области, с которой шло топливо для украинской военной техники в пригороды Киева, российские ВКС уничтожили за ночь три украинских беспилотника в районе Чернобаевки. Российская боевая авиация за ночь уничтожила почти 70 военных объектов Украины, включая три комплекса ПВО "Бук". С начала военной специальной операции на Украине ВС РФ уничтожили 123 самолета и 74 вертолета, более 300 беспилотников и 1 738 единиц бронетехники.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса.

Переговоры в Стамбуле

В Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.

Высылки дипломатов РФ, реакция МИД РФ

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Гаага высылает 17 российских дипломатов. По его словам, они работали в Нидерландах под дипломатическим прикрытием и "представляют угрозу безопасности" страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение произволом и заявила, что Москва объявит ответные меры.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 15:46
Мединский прокомментировал предложения Украины по гарантиям безопасности
МИД Бельгии сообщил, что принял решение выслать 21 российского дипломата "в связи с их причастностью к шпионской деятельности и попыткам оказать влияние, что угрожает безопасности страны". Дипломатам следует покинуть королевство в течение 15 дней. Захарова назвала это целенаправленным ударом по самим основам дипломатических отношений с Россией и сообщила, что высылка не останется без ответа.
МИД Ирландии вызвал посла РФ Юрия Филатова и уведомил его о высылке четырех российских служащих за якобы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что проинформировало посольство России в Праге о признании одного дипломата persona non grata.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 19:40
МИД назвал высылку дипломатов из Бельгии ударом по основам дипотношений
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВладимир МединскийРоссияПрагаКиевМария ЗахароваМИД БельгииМИД НидерландовМИД ЧехииУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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