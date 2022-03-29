https://ria.ru/20220329/seul-1780664751.html

В Сеуле публике разрешат посещать места цветения сакуры

В Сеуле публике разрешат посещать места цветения сакуры - РИА Новости, 29.03.2022

В Сеуле публике разрешат посещать места цветения сакуры

Власти Сеула впервые с 2020 года разрешат гражданам посещать места цветения сакуры, сообщает во вторник мэрия южнокорейской столицы. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T19:53

2022-03-29T19:53

2022-03-29T19:54

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Сеула впервые с 2020 года разрешат гражданам посещать места цветения сакуры, сообщает во вторник мэрия южнокорейской столицы.Жители и гости города смогут свободно любоваться растением в округах Сочхо-гу, Сонпха-гу и Ендынпхо. В последнем главное место притяжения — дорога, ведущая от моста через реку Ханган до парламентского дома: именно там, вдоль трассы, высажены тысячи вишневых деревьев. Уточняется, что в этом году автомобильное движение по ней перекроют с 2 по 10 апреля, чтобы посетители безопасно передвигались и наслаждались красивыми видами.В Сочхо-гу места цветения откроют с 30 марта, а в Сонпха-гу они уже доступны всем желающим. Однако местные власти уточняют, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации традиционные культурные мероприятия в этих районах проводиться не будут.

https://ria.ru/20220326/koronavirus-1780070707.html

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Ольга Кабанова

новости - туризм, сеул, южная корея, туризм, растения, вишня, туристы, природа