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В Сеуле публике разрешат посещать места цветения сакуры - РИА Новости, 29.03.2022
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Туризм
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В Сеуле публике разрешат посещать места цветения сакуры
В Сеуле публике разрешат посещать места цветения сакуры - РИА Новости, 29.03.2022
В Сеуле публике разрешат посещать места цветения сакуры
Власти Сеула впервые с 2020 года разрешат гражданам посещать места цветения сакуры, сообщает во вторник мэрия южнокорейской столицы. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:53
2022-03-29T19:54
туризм
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сеул
южная корея
туризм
растения
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Сеула впервые с 2020 года разрешат гражданам посещать места цветения сакуры, сообщает во вторник мэрия южнокорейской столицы.Жители и гости города смогут свободно любоваться растением в округах Сочхо-гу, Сонпха-гу и Ендынпхо. В последнем главное место притяжения — дорога, ведущая от моста через реку Ханган до парламентского дома: именно там, вдоль трассы, высажены тысячи вишневых деревьев. Уточняется, что в этом году автомобильное движение по ней перекроют с 2 по 10 апреля, чтобы посетители безопасно передвигались и наслаждались красивыми видами.В Сочхо-гу места цветения откроют с 30 марта, а в Сонпха-гу они уже доступны всем желающим. Однако местные власти уточняют, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации традиционные культурные мероприятия в этих районах проводиться не будут.
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новости - туризм, сеул, южная корея, туризм, растения, вишня, туристы, природа
19:53 29.03.2022 (обновлено: 19:54 29.03.2022)
 
В Сеуле публике разрешат посещать места цветения сакуры

Власти Сеула впервые начала пандемии откроют доступ к местам цветения сакуры

© AP Photo / Jose Luis MaganaДевушка фотографируется с цветущей сакурой в Вашингтоне
Девушка фотографируется с цветущей сакурой в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Сеула впервые с 2020 года разрешат гражданам посещать места цветения сакуры, сообщает во вторник мэрия южнокорейской столицы.
Жители и гости города смогут свободно любоваться растением в округах Сочхо-гу, Сонпха-гу и Ендынпхо. В последнем главное место притяжения — дорога, ведущая от моста через реку Ханган до парламентского дома: именно там, вдоль трассы, высажены тысячи вишневых деревьев.
Уточняется, что в этом году автомобильное движение по ней перекроют с 2 по 10 апреля, чтобы посетители безопасно передвигались и наслаждались красивыми видами.
В Сочхо-гу места цветения откроют с 30 марта, а в Сонпха-гу они уже доступны всем желающим. Однако местные власти уточняют, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации традиционные культурные мероприятия в этих районах проводиться не будут.
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