https://ria.ru/20220329/roskomnadzor-1780740645.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru - РИА Новости, 29.03.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T18:32

2022-03-29T18:32

2022-03-29T18:41

общество

технологии

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

цензура

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Ранее РКН направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала "Масяня ", в котором содержится недостоверная информация о спецоперации России на Украине.Адрес сайта mult.ru есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа"."Масяня" - российская серия мультфильмов, созданная Олегом Куваевым о персонажах студенческого возраста. Первая серия вышла в 2001 году.

https://ria.ru/20220329/youtube-1780740411.html

https://ria.ru/20220328/fadeev-1780544305.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), цензура