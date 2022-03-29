https://ria.ru/20220329/roskomnadzor-1780740645.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru - РИА Новости, 29.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:32
2022-03-29T18:32
2022-03-29T18:41
общество
технологии
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
цензура
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Ранее РКН направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала "Масяня ", в котором содержится недостоверная информация о спецоперации России на Украине.Адрес сайта mult.ru есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа"."Масяня" - российская серия мультфильмов, созданная Олегом Куваевым о персонажах студенческого возраста. Первая серия вышла в 2001 году.
https://ria.ru/20220329/youtube-1780740411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), цензура
18:32 29.03.2022 (обновлено: 18:41 29.03.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru по требованию Генпрокуратуры