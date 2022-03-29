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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru - РИА Новости, 29.03.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru - РИА Новости, 29.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:32
2022-03-29T18:41
общество
технологии
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
цензура
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Ранее РКН направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала "Масяня ", в котором содержится недостоверная информация о спецоперации России на Украине.Адрес сайта mult.ru есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа"."Масяня" - российская серия мультфильмов, созданная Олегом Куваевым о персонажах студенческого возраста. Первая серия вышла в 2001 году.
https://ria.ru/20220329/youtube-1780740411.html
https://ria.ru/20220328/fadeev-1780544305.html
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Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
общество, технологии, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), цензура
18:32 29.03.2022 (обновлено: 18:41 29.03.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru по требованию Генпрокуратуры

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Ранее РКН направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала "Масяня ", в котором содержится недостоверная информация о спецоперации России на Украине.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 18:31
Роскомнадзор составит протоколы на Google за неудаление YouTube материалов
Адрес сайта mult.ru есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам.
В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
"Масяня" - российская серия мультфильмов, созданная Олегом Куваевым о персонажах студенческого возраста. Первая серия вышла в 2001 году.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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