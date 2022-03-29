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Эксперты: расчеты России со странами Азии логично перевести в нацвалюты - РИА Новости, 29.03.2022
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Эксперты: расчеты России со странами Азии логично перевести в нацвалюты
Эксперты: расчеты России со странами Азии логично перевести в нацвалюты - РИА Новости, 29.03.2022
Эксперты: расчеты России со странами Азии логично перевести в нацвалюты
Переговоры о переходе на национальные валюты в торговых расчётах Россия ведет с партнерами в Азии и Африке не первый год, это довольно сложный процесс, но... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T06:00
2022-03-29T06:00
россия
юар
африка
центральный банк рф (цб рф)
в мире
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Переговоры о переходе на национальные валюты в торговых расчётах Россия ведет с партнерами в Азии и Африке не первый год, это довольно сложный процесс, но сейчас такое решение выглядит логичным и верным, особенно в странах, с которыми у РФ уже есть широкие торговые связи, рассказали РИА Новости бизнес-послы предпринимательской организации "Деловая Россия".Он отметил, в частности, что бизнес-связи России и Танзании серьезно окрепли в последнее время, а переход на расчеты в нацвалютах будет способствовать росту торговли всеми видами товаров. Россия, по его словам, сейчас импортирует из Танзании бобовые, орехи, хлопковый текстиль, кофе, чай и пряности. "Танзания же весьма интересная страна для инвестирования, где наиболее перспективное направление — это сельское хозяйство и экологические проекты", - рассказал он.Ещё больше возможностей для российского бизнеса может предоставить Индия, которая является крупнейшим потребительским рынком в мире, добавила бизнес-посол в этой стране Ольга Куликова. Она признала, что до февраля 2022 года российские средние и мале предприниматели отказывались работать с Индией, потому что это достаточно сложный рынок, который требует глубокого изучения и систематизированных усилий."Теперь придется в спешном порядке восполнять этот пробел и учиться работать с индийцами", - заявила Куликова. Россия, по словам эксперта, может поставлять туда растительные масла, оборудование, ювелирные изделия и IT-услуги. Сама Индия, по ее словам — серьезный поставщик косметики, бытовой химии, сельскохозяйственной продукции, электроники, автомобилей, текстиля и БАДов.ЮАР, которая является одной из наиболее быстрорастущих стран Африки, уже существенно увеличила товарооборот с Россией в 2021 году, говорит бизнес-посол в ЮАР Анна Надобных При этом, по ее словам, Россия по-прежнему не входит в число стран-лидеров по экспорту в Южную Африку. "А ведь рынок этот стремительно развивается, ЦБ ЮАР прогнозирует устойчивый рост ВВП на ближайшие два года", - напомнила эксперт.Основная доля российского экспорта в ЮАР, по ее словам, сейчас приходится на зерно, продукцию химической, металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности. Основной импорт в Россию составляют фрукты, овощи, минеральные продукты, оборудование, транспортные средства и пищевые продукты.
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россия, юар, африка, центральный банк рф (цб рф), в мире, экономика
06:00 29.03.2022
 
Эксперты: расчеты России со странами Азии логично перевести в нацвалюты

Эксперт Коробов: расчеты России со странами Азии и Африки логично перевести в нацвалюты

© Fotolia / Björn WylezichВалюты
Валюты - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Fotolia / Björn Wylezich
Валюты
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Переговоры о переходе на национальные валюты в торговых расчётах Россия ведет с партнерами в Азии и Африке не первый год, это довольно сложный процесс, но сейчас такое решение выглядит логичным и верным, особенно в странах, с которыми у РФ уже есть широкие торговые связи, рассказали РИА Новости бизнес-послы предпринимательской организации "Деловая Россия".
"Россия давно ведет работу по переходу на расчеты в национальных валютах со странами Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Но это небыстрый процесс и в нынешних условиях внешнего санкционного давления, возможно, будет верным и логичным решением", - заявил бизнес-посол в Танзании Юрий Коробов.
Он отметил, в частности, что бизнес-связи России и Танзании серьезно окрепли в последнее время, а переход на расчеты в нацвалютах будет способствовать росту торговли всеми видами товаров. Россия, по его словам, сейчас импортирует из Танзании бобовые, орехи, хлопковый текстиль, кофе, чай и пряности. "Танзания же весьма интересная страна для инвестирования, где наиболее перспективное направление — это сельское хозяйство и экологические проекты", - рассказал он.
Ещё больше возможностей для российского бизнеса может предоставить Индия, которая является крупнейшим потребительским рынком в мире, добавила бизнес-посол в этой стране Ольга Куликова. Она признала, что до февраля 2022 года российские средние и мале предприниматели отказывались работать с Индией, потому что это достаточно сложный рынок, который требует глубокого изучения и систематизированных усилий.
"Теперь придется в спешном порядке восполнять этот пробел и учиться работать с индийцами", - заявила Куликова. Россия, по словам эксперта, может поставлять туда растительные масла, оборудование, ювелирные изделия и IT-услуги. Сама Индия, по ее словам — серьезный поставщик косметики, бытовой химии, сельскохозяйственной продукции, электроники, автомобилей, текстиля и БАДов.
ЮАР, которая является одной из наиболее быстрорастущих стран Африки, уже существенно увеличила товарооборот с Россией в 2021 году, говорит бизнес-посол в ЮАР Анна Надобных При этом, по ее словам, Россия по-прежнему не входит в число стран-лидеров по экспорту в Южную Африку. "А ведь рынок этот стремительно развивается, ЦБ ЮАР прогнозирует устойчивый рост ВВП на ближайшие два года", - напомнила эксперт.
Основная доля российского экспорта в ЮАР, по ее словам, сейчас приходится на зерно, продукцию химической, металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности. Основной импорт в Россию составляют фрукты, овощи, минеральные продукты, оборудование, транспортные средства и пищевые продукты.
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