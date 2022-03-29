https://ria.ru/20220329/prizyv-1780641174.html

Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году

Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году - РИА Новости, 29.03.2022

Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году

На военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских юношей - это меньше, чем год назад, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:21

2022-03-29T12:21

2022-03-29T12:22

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. На военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских юношей - это меньше, чем год назад, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."В соответствии с указом президента, в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года"", - сказал Шойгу на селекторном совещании.Он поручил начать отправку призывников в войска в третьей декаде мая. Сама же призывная кампания стартует 1 апреля.

https://ria.ru/20220329/operatsiya-1780640969.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф