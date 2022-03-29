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Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году - РИА Новости, 29.03.2022
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Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году
Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году - РИА Новости, 29.03.2022
Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году
На военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских юношей - это меньше, чем год назад, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:21
2022-03-29T12:22
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. На военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских юношей - это меньше, чем год назад, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."В соответствии с указом президента, в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года"", - сказал Шойгу на селекторном совещании.Он поручил начать отправку призывников в войска в третьей декаде мая. Сама же призывная кампания стартует 1 апреля.
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сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
12:21 29.03.2022 (обновлено: 12:22 29.03.2022)
 
Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году

Глава Минобороны Шойгу: весной в ВС России направят меньше призывников, чем год назад

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в Новосибирске
Отправка призывников на службу в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Отправка призывников на службу в Новосибирске
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. На военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских юношей - это меньше, чем год назад, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В соответствии с указом президента, в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года"", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
Он поручил начать отправку призывников в войска в третьей декаде мая. Сама же призывная кампания стартует 1 апреля.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФ
 
 
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