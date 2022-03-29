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Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году
Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году - РИА Новости, 29.03.2022
Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году
На военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских юношей - это меньше, чем год назад, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:21
2022-03-29T12:21
2022-03-29T12:22
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. На военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских юношей - это меньше, чем год назад, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."В соответствии с указом президента, в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года"", - сказал Шойгу на селекторном совещании.Он поручил начать отправку призывников в войска в третьей декаде мая. Сама же призывная кампания стартует 1 апреля.
https://ria.ru/20220329/operatsiya-1780640969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
12:21 29.03.2022 (обновлено: 12:22 29.03.2022)
Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году
Глава Минобороны Шойгу: весной в ВС России направят меньше призывников, чем год назад