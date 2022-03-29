https://ria.ru/20220329/plennye-1780764588.html
Пленные сообщили об указаниях Киева готовить видео с массовыми убийствами
Пленные сообщили об указаниях Киева готовить видео с массовыми убийствами - РИА Новости, 29.03.2022
Пленные сообщили об указаниях Киева готовить видео с массовыми убийствами
Сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, что нацбатам приказали готовить постановочные видео о массовых убийствах мирных жителей, сообщил начальник... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T21:32
2022-03-29T21:32
2022-03-29T21:53
в мире
вооруженные силы рф
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, что нацбатам приказали готовить постановочные видео о массовых убийствах мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам генерала, задача таких материалов — создание негативного информационного фона вокруг специальной военной операции на Украине."Особый цинизм националистов заключается в том, что для выполнения подобных заказов они идут на все, не жалея ни женщин, ни стариков, ни детей", — добавил Мизинцев.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по информации Мизинцева, националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.
https://ria.ru/20220317/feyk-1778756507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:32 29.03.2022 (обновлено: 21:53 29.03.2022)
Пленные сообщили об указаниях Киева готовить видео с массовыми убийствами
Минобороны: пленные сообщают, что Киев дал указания готовить видео с массовыми убийствами