https://ria.ru/20220329/plennye-1780764588.html

Пленные сообщили об указаниях Киева готовить видео с массовыми убийствами

Пленные сообщили об указаниях Киева готовить видео с массовыми убийствами - РИА Новости, 29.03.2022

Пленные сообщили об указаниях Киева готовить видео с массовыми убийствами

Сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, что нацбатам приказали готовить постановочные видео о массовых убийствах мирных жителей, сообщил начальник... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T21:32

2022-03-29T21:32

2022-03-29T21:53

в мире

вооруженные силы рф

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

обострение ситуации в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779618523_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_88c9a24235fcef6724ff31d24f1dfd3a.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, что нацбатам приказали готовить постановочные видео о массовых убийствах мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам генерала, задача таких материалов — создание негативного информационного фона вокруг специальной военной операции на Украине."Особый цинизм националистов заключается в том, что для выполнения подобных заказов они идут на все, не жалея ни женщин, ни стариков, ни детей", — добавил Мизинцев.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по информации Мизинцева, националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.

https://ria.ru/20220317/feyk-1778756507.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы рф, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)