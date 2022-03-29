В ГД просят запретить ввоз радиоактивных отходов из недружественных стран
Депутат Матвеев предложил запретить ввоз радиоактивных отходов из недружественных стран
Знак радиоактивности
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) направил в кабмин РФ запрос с просьбой рассмотреть возможность запрета на ввоз в Россию "радиоактивных отходов" из недружественных стран в рамках ответных санкций.
В запросе, текст которого размещен в Telegram-канале Матвеева, политик просит проинформировать его, ввозятся ли, хранятся и перерабатываются ли в РФ радиоактивные отходы из недружественных стран - если да, то из каких, в каком объеме и на какие предприятия.
"Также прошу рассмотреть возможность в рамках ответных санкций приостановления ввоза радиоактивных отходов недружественных стран на территорию России", - указывается в документе.
Радиоактивные отходы на территорию России не ввозятся, это запрещено законодательством. Россия ввозит к себе на хранение и последующую переработку отработавшее ядерное топливо (ОЯТ), произведенное в РФ и использовавшееся на зарубежных АЭС, построенных по отечественным проектам. Тем самым обеспечивается режим нераспространения. В своей деятельности по обращению с ОЯТ Россия руководствуется международными договорами, участницей которых она является. Ввоз ОЯТ в Россию регламентирован федеральными законами. ОЯТ считается не отходами, а ценным сырьем, переработка которого позволяет выделить материалы, которые затем используются в атомной энергетике, а также других направлениях, в том числе в ядерной медицине и промышленности, и минимизировать объемы радиоактивных отходов.
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