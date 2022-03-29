https://ria.ru/20220329/otkhody-1780695837.html

В ГД просят запретить ввоз радиоактивных отходов из недружественных стран

В ГД просят запретить ввоз радиоактивных отходов из недружественных стран - РИА Новости, 29.03.2022

В ГД просят запретить ввоз радиоактивных отходов из недружественных стран

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) направил в кабмин РФ запрос с просьбой рассмотреть возможность запрета на ввоз в Россию "радиоактивных отходов" из... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:35

2022-03-29T15:35

2022-03-29T15:35

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) направил в кабмин РФ запрос с просьбой рассмотреть возможность запрета на ввоз в Россию "радиоактивных отходов" из недружественных стран в рамках ответных санкций.В запросе, текст которого размещен в Telegram-канале Матвеева, политик просит проинформировать его, ввозятся ли, хранятся и перерабатываются ли в РФ радиоактивные отходы из недружественных стран - если да, то из каких, в каком объеме и на какие предприятия.Радиоактивные отходы на территорию России не ввозятся, это запрещено законодательством. Россия ввозит к себе на хранение и последующую переработку отработавшее ядерное топливо (ОЯТ), произведенное в РФ и использовавшееся на зарубежных АЭС, построенных по отечественным проектам. Тем самым обеспечивается режим нераспространения. В своей деятельности по обращению с ОЯТ Россия руководствуется международными договорами, участницей которых она является. Ввоз ОЯТ в Россию регламентирован федеральными законами. ОЯТ считается не отходами, а ценным сырьем, переработка которого позволяет выделить материалы, которые затем используются в атомной энергетике, а также других направлениях, в том числе в ядерной медицине и промышленности, и минимизировать объемы радиоактивных отходов.Есть и другие направления совместной работы. В частности, Москва сотрудничает с Парижем по поставкам в Россию регенерированного урана, который намечено переработать и в дальнейшем использовать в атомной энергетике РФ, что позволит уменьшить экологический груз атомной промышленности.

https://ria.ru/20211222/chernobyl-1764924931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, москва, россия, кпрф, политика, михаил матвеев, в мире, париж