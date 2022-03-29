https://ria.ru/20220329/operatsiya-1780640969.html

Спецоперация на Украине продолжится до достижения целей, заявил Шойгу

Спецоперация на Украине продолжится до достижения целей, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.03.2022

Спецоперация на Украине продолжится до достижения целей, заявил Шойгу

Специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:21

2022-03-29T12:21

2022-03-29T12:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.По его словам, российские военные в ходе спецоперации активно помогают населению Луганской и Донецкой народных республик, Украины налаживать мирную жизнь. "Активно оказываем гуманитарную помощь населению ЛНР, ДНР и, безусловно, Украины. Уже проведены 684 гуманитарные акции. В 210 населённых пунктов доставлено 6 079 тонн грузов", - сообщил Шойгу.

https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780576114.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр