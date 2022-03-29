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Спецоперация на Украине продолжится до достижения целей, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/operatsiya-1780640969.html
Спецоперация на Украине продолжится до достижения целей, заявил Шойгу
Спецоперация на Украине продолжится до достижения целей, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.03.2022
Спецоперация на Украине продолжится до достижения целей, заявил Шойгу
Специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:21
2022-03-29T12:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.По его словам, российские военные в ходе спецоперации активно помогают населению Луганской и Донецкой народных республик, Украины налаживать мирную жизнь. "Активно оказываем гуманитарную помощь населению ЛНР, ДНР и, безусловно, Украины. Уже проведены 684 гуманитарные акции. В 210 населённых пунктов доставлено 6 079 тонн грузов", - сообщил Шойгу.
https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780576114.html
россия
украина
донецкая народная республика
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в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
12:21 29.03.2022
 
Спецоперация на Украине продолжится до достижения целей, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: спецоперация на Украине продолжится, пока не будут достигнуты цели

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.
По его словам, российские военные в ходе спецоперации активно помогают населению Луганской и Донецкой народных республик, Украины налаживать мирную жизнь. "Активно оказываем гуманитарную помощь населению ЛНР, ДНР и, безусловно, Украины. Уже проведены 684 гуманитарные акции. В 210 населённых пунктов доставлено 6 079 тонн грузов", - сообщил Шойгу.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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