https://ria.ru/20220329/ogranicheniya-1780774671.html
Россия снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств
Россия снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств - РИА Новости, 30.03.2022
Россия снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств
Россия с 30 марта отменяет ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины из третьих государств, распоряжение об этом опубликовано во вторник на официальном... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-29T23:58
2022-03-29T23:58
2022-03-30T00:00
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия с 30 марта отменяет ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины из третьих государств, распоряжение об этом опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с документом, со среды снимаются временные ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины, следующих в РФ через любые пункты пропуска с территорий третьих государств.Кроме того, снимаются ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также, в частности, выезд граждан России в Монголию через российско-монгольскую границу.
https://ria.ru/20220329/bezhentsy-1780598918.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, общество
23:58 29.03.2022 (обновлено: 00:00 30.03.2022)
Россия снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств
Россия с 30 марта снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств