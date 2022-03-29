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Россия снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств - РИА Новости, 30.03.2022
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Россия снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств
Россия снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств - РИА Новости, 30.03.2022
Россия снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств
Россия с 30 марта отменяет ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины из третьих государств, распоряжение об этом опубликовано во вторник на официальном... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-29T23:58
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донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия с 30 марта отменяет ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины из третьих государств, распоряжение об этом опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с документом, со среды снимаются временные ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины, следующих в РФ через любые пункты пропуска с территорий третьих государств.Кроме того, снимаются ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также, в частности, выезд граждан России в Монголию через российско-монгольскую границу.
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, общество
23:58 29.03.2022 (обновлено: 00:00 30.03.2022)
 
Россия снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств

Россия с 30 марта снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий пограничного управления ФСБ России на пограничном контрольно-пропускном пункте "Бугристое" российско-казахстанской границы
Военнослужащий пограничного управления ФСБ России на пограничном контрольно-пропускном пункте Бугристое российско-казахстанской границы - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Военнослужащий пограничного управления ФСБ России на пограничном контрольно-пропускном пункте "Бугристое" российско-казахстанской границы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия с 30 марта отменяет ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины из третьих государств, распоряжение об этом опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом, со среды снимаются временные ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины, следующих в РФ через любые пункты пропуска с территорий третьих государств.
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Кроме того, снимаются ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также, в частности, выезд граждан России в Монголию через российско-монгольскую границу.
 
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