https://ria.ru/20220329/ogranicheniya-1780774671.html

Россия снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств

Россия снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств - РИА Новости, 30.03.2022

Россия снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств

Россия с 30 марта отменяет ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины из третьих государств, распоряжение об этом опубликовано во вторник на официальном... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-29T23:58

2022-03-29T23:58

2022-03-30T00:00

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия с 30 марта отменяет ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины из третьих государств, распоряжение об этом опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с документом, со среды снимаются временные ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины, следующих в РФ через любые пункты пропуска с территорий третьих государств.Кроме того, снимаются ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также, в частности, выезд граждан России в Монголию через российско-монгольскую границу.

https://ria.ru/20220329/bezhentsy-1780598918.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, общество