https://ria.ru/20220329/obrazovanie-1780596104.html
Детский омбудсмен призвала уйти от западных стандартов образования
Детский омбудсмен призвала уйти от западных стандартов образования - РИА Новости, 29.03.2022
Детский омбудсмен призвала уйти от западных стандартов образования
Российской системе образования нужно отказаться от западных стандартов и перестать заигрывать с международными рейтингами, а также развернуть обучение в сторону РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T08:33
2022-03-29T08:33
2022-03-29T11:09
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российской системе образования нужно отказаться от западных стандартов и перестать заигрывать с международными рейтингами, а также развернуть обучение в сторону детей, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова."Надо отказываться от западных стандартов образования, надо выходить из всех западных систем, надо заканчивать заигрывать с рейтингами PISA (Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, Programme for International Student Assessment) и другими. Особенно в сегодняшней геополитической обстановке, когда нас отовсюду вычеркнули. Мы не можем ориентироваться на страны, проявившие к нам не то что недружественность, а враждебность. И это точно повод задуматься над тем, чему мы учим своих детей. Каким мы хотим, чтобы у наших детей было будущее", - подчеркнула Мишонова.По мнению детского омбудсмена, систему образования нужно разворачивать в сторону детей, потому что на данный момент учителей и школы интересуют рейтинги и успеваемость учеников, а не формирование у них образа своего будущего.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220327/obrazovanie-1780301546.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
08:33 29.03.2022 (обновлено: 11:09 29.03.2022)
Детский омбудсмен призвала уйти от западных стандартов образования
Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова призвала уйти от западных стандартов образования
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российской системе образования нужно отказаться от западных стандартов и перестать заигрывать с международными рейтингами, а также развернуть обучение в сторону детей, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
"Надо отказываться от западных стандартов образования, надо выходить из всех западных систем, надо заканчивать заигрывать с рейтингами PISA (Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, Programme for International Student Assessment) и другими. Особенно в сегодняшней геополитической обстановке, когда нас отовсюду вычеркнули. Мы не можем ориентироваться на страны, проявившие к нам не то что недружественность, а враждебность. И это точно повод задуматься над тем, чему мы учим своих детей. Каким мы хотим, чтобы у наших детей было будущее", - подчеркнула Мишонова.
По мнению детского омбудсмена, систему образования нужно разворачивать в сторону детей, потому что на данный момент учителей и школы интересуют рейтинги и успеваемость учеников, а не формирование у них образа своего будущего.