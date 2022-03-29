https://ria.ru/20220329/obrazovanie-1780596104.html

Детский омбудсмен призвала уйти от западных стандартов образования

Детский омбудсмен призвала уйти от западных стандартов образования - РИА Новости, 29.03.2022

Детский омбудсмен призвала уйти от западных стандартов образования

Российской системе образования нужно отказаться от западных стандартов и перестать заигрывать с международными рейтингами, а также развернуть обучение в сторону РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T08:33

2022-03-29T08:33

2022-03-29T11:09

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российской системе образования нужно отказаться от западных стандартов и перестать заигрывать с международными рейтингами, а также развернуть обучение в сторону детей, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова."Надо отказываться от западных стандартов образования, надо выходить из всех западных систем, надо заканчивать заигрывать с рейтингами PISA (Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, Programme for International Student Assessment) и другими. Особенно в сегодняшней геополитической обстановке, когда нас отовсюду вычеркнули. Мы не можем ориентироваться на страны, проявившие к нам не то что недружественность, а враждебность. И это точно повод задуматься над тем, чему мы учим своих детей. Каким мы хотим, чтобы у наших детей было будущее", - подчеркнула Мишонова.По мнению детского омбудсмена, систему образования нужно разворачивать в сторону детей, потому что на данный момент учителей и школы интересуют рейтинги и успеваемость учеников, а не формирование у них образа своего будущего.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220327/obrazovanie-1780301546.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье)