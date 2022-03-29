https://ria.ru/20220329/nato-1780677883.html
НАТО анонсировала заседание глав МИД стран альянса
НАТО анонсировала заседание глав МИД стран альянса - РИА Новости, 29.03.2022
НАТО анонсировала заседание глав МИД стран альянса
Заседание глав МИД стран-членов НАТО пройдет в Брюсселе 6 и 7 апреля, говорится в распространенном заявлении альянса. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:40
2022-03-29T14:40
2022-03-29T14:46
в мире
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Заседание глав МИД стран-членов НАТО пройдет в Брюсселе 6 и 7 апреля, говорится в распространенном заявлении альянса.Сообщается, что заседание пройдет с физическим участием министров, председательствовать на встрече будет генсек организации Йенс Столтенберг.
https://ria.ru/20220329/nato-1780585539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нато, йенс столтенберг
14:40 29.03.2022 (обновлено: 14:46 29.03.2022)
НАТО анонсировала заседание глав МИД стран альянса
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 6-7 апреля