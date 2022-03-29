https://ria.ru/20220329/nato-1780677883.html

НАТО анонсировала заседание глав МИД стран альянса

НАТО анонсировала заседание глав МИД стран альянса - РИА Новости, 29.03.2022

НАТО анонсировала заседание глав МИД стран альянса

Заседание глав МИД стран-членов НАТО пройдет в Брюсселе 6 и 7 апреля, говорится в распространенном заявлении альянса. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:40

2022-03-29T14:40

2022-03-29T14:46

в мире

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Заседание глав МИД стран-членов НАТО пройдет в Брюсселе 6 и 7 апреля, говорится в распространенном заявлении альянса.Сообщается, что заседание пройдет с физическим участием министров, председательствовать на встрече будет генсек организации Йенс Столтенберг.

https://ria.ru/20220329/nato-1780585539.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг