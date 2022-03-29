https://ria.ru/20220329/krym-1780699801.html

Эксперты сообщили о сильном снижении спроса на отдых в Крыму

Эксперты сообщили о сильном снижении спроса на отдых в Крыму - РИА Новости, 29.03.2022

Эксперты сообщили о сильном снижении спроса на отдых в Крыму

Туроператоры сообщили о снижении спроса на отдых в Крыму в два раза по сравнению с 2021 годом, рассказывают в Profi.Travel. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:12

2022-03-29T16:12

2022-03-29T16:12

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Туроператоры сообщили о снижении спроса на отдых в Крыму в два раза по сравнению с 2021 годом, рассказывают в Profi.Travel.Практически полное отсутствие альтернативы за рубежом стимулирует спрос на российские курорты, однако закрытые аэропорты юга страны существенно влияют на продажи, отмечают эксперты.В пресс-службе "Интуриста" рассказали, что спрос на Крым просел на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, полуостров переместился со второго на пятое место в топе направлений. Сочи по-прежнему занимает лидирующие позиции. Второе место досталось Анапе, на третьем — Санкт-Петербург, на четвертом — экскурсионные туры по России.Подтверждает снижение интереса к отдыху на полуострове и гендиректор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Крым в два раза хуже продается, чем в 2021 году", — сказал он, добавив, что в этом году регион пока может рассчитывать только на 50 процентов от прошлогоднего турпотока — то есть тех, кто готов ехать туда по мосту. В целом, эксперты ожидают, что отдыхающих, которые выбирают наземную перевозку, станет больше.Комментируя перспективы на сезон, представители отрасли с определенной долей уверенности говорят только про даты, попадающие под акцию с кешбэком (до 30 июня), отмечает портал. После динамика продаж существенно снижается.Дальше, по их мнению, многое будет зависеть от ситуации: откроются ли аэропорты, в какую сумму обойдется поездка (авиабилеты и размещение) и сколько туристы будут готовы на нее потратить.Эксперты прогнозируют очень низкую глубину бронирования, но надежд на успешный сезон не теряют. "Если нам удастся добавить к Сочи процентов 15-20 туристов, то мы компенсируем падение Анапы и отчасти Крыма. Рынок может выйти в прошлогодние объемы, но с изменением географии поездок", — заключает Ромашкин.

https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html

https://ria.ru/20220328/oteli-1780410946.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, анапа, сочи, интурист, сергей ромашкин, туризм, аэропорты, республика крым, санкт-петербург, авиабилеты, отдых