https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780632537.html
Эксперт Роспотребнадзора допустила возвращение масочного режима
Эксперт Роспотребнадзора допустила возвращение масочного режима - РИА Новости, 29.03.2022
Эксперт Роспотребнадзора допустила возвращение масочного режима
Отмена масочного режима в ряде регионов России – это решение, основанное на текущей эпидемиологической ситуации, при ухудшении оно может быть изменено, заявила... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:58
2022-03-29T11:58
2022-03-29T11:58
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Отмена масочного режима в ряде регионов России – это решение, основанное на текущей эпидемиологической ситуации, при ухудшении оно может быть изменено, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.Ранее в ряде регионов России был отменен масочный режим из-за улучшившейся ситуации с COVID-19."Мы видим, что ряд регионов отменил масочный режим, это решение регионального правительства, которое основано на какой-то оперативной ситуации на данный, конкретный, текущий момент в регионе. И, конечно же, оно в любой момент может быть изменено, если цифры будут демонстрировать, например, ухудшение ситуации", - сказала Пшеничная в эфире канала "Россия 24".
https://ria.ru/20220329/pandemiya-1780585102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья пшеничная
Эксперт Роспотребнадзора допустила возвращение масочного режима
Профессор Пшеничная: при ухудшении эпидситуации с COVID-19 масочный режим может вернуться