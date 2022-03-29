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Эксперт Роспотребнадзора допустила возвращение масочного режима - РИА Новости, 29.03.2022
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Эксперт Роспотребнадзора допустила возвращение масочного режима
Эксперт Роспотребнадзора допустила возвращение масочного режима - РИА Новости, 29.03.2022
Эксперт Роспотребнадзора допустила возвращение масочного режима
Отмена масочного режима в ряде регионов России – это решение, основанное на текущей эпидемиологической ситуации, при ухудшении оно может быть изменено, заявила... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:58
2022-03-29T11:58
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Отмена масочного режима в ряде регионов России – это решение, основанное на текущей эпидемиологической ситуации, при ухудшении оно может быть изменено, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.Ранее в ряде регионов России был отменен масочный режим из-за улучшившейся ситуации с COVID-19."Мы видим, что ряд регионов отменил масочный режим, это решение регионального правительства, которое основано на какой-то оперативной ситуации на данный, конкретный, текущий момент в регионе. И, конечно же, оно в любой момент может быть изменено, если цифры будут демонстрировать, например, ухудшение ситуации", - сказала Пшеничная в эфире канала "Россия 24".
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья пшеничная
11:58 29.03.2022
 
Эксперт Роспотребнадзора допустила возвращение масочного режима

Профессор Пшеничная: при ухудшении эпидситуации с COVID-19 масочный режим может вернуться

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Отмена масочного режима в ряде регионов России – это решение, основанное на текущей эпидемиологической ситуации, при ухудшении оно может быть изменено, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.
Ранее в ряде регионов России был отменен масочный режим из-за улучшившейся ситуации с COVID-19.
"Мы видим, что ряд регионов отменил масочный режим, это решение регионального правительства, которое основано на какой-то оперативной ситуации на данный, конкретный, текущий момент в регионе. И, конечно же, оно в любой момент может быть изменено, если цифры будут демонстрировать, например, ухудшение ситуации", - сказала Пшеничная в эфире канала "Россия 24".
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наталья Пшеничная
 
 
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