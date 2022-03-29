https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780632537.html

Эксперт Роспотребнадзора допустила возвращение масочного режима

Эксперт Роспотребнадзора допустила возвращение масочного режима - РИА Новости, 29.03.2022

Эксперт Роспотребнадзора допустила возвращение масочного режима

Отмена масочного режима в ряде регионов России – это решение, основанное на текущей эпидемиологической ситуации, при ухудшении оно может быть изменено, заявила... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:58

2022-03-29T11:58

2022-03-29T11:58

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

коронавирусы

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Отмена масочного режима в ряде регионов России – это решение, основанное на текущей эпидемиологической ситуации, при ухудшении оно может быть изменено, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.Ранее в ряде регионов России был отменен масочный режим из-за улучшившейся ситуации с COVID-19."Мы видим, что ряд регионов отменил масочный режим, это решение регионального правительства, которое основано на какой-то оперативной ситуации на данный, конкретный, текущий момент в регионе. И, конечно же, оно в любой момент может быть изменено, если цифры будут демонстрировать, например, ухудшение ситуации", - сказала Пшеничная в эфире канала "Россия 24".

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Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья пшеничная