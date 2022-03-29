https://ria.ru/20220329/kontrsanktsii-1780686478.html

Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций

Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций - РИА Новости, 29.03.2022

Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций

В России готовят очередной пакет контрсанкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме в преддверии отчета... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:00

2022-03-29T15:00

2022-03-29T15:47

кпрф

политика

михаил мишустин

правительство рф

госдума рф

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775814098_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_aa39dab08a2c62b33525cc5ed48a4930.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России готовят очередной пакет контрсанкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме в преддверии отчета правительства в парламенте.По словам Мишустина, наращивание российской промышленностью объемов производства товаров, поставки которых блокированы санкциями, стало одним из важнейших текущих вопросов. Премьер-министр рассказал о выделении 40 миллиардов рублей на программу льготного кредитования промышленных предприятий. На льготный лизинг в машиностроении правительство предоставит более 6,5 миллиарда рублей, а Фонд развития промышленности докапитализируют.Как считает Мишустин, стране необходимо время для адаптации к всплеску цен, возникшему из-за проблем с логистикой.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также сообщили о приостановке работы в стране.

https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780652075.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кпрф, политика, михаил мишустин, правительство рф, госдума рф, санкции, санкции в отношении россии