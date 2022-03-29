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Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций - РИА Новости, 29.03.2022
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Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций
Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций - РИА Новости, 29.03.2022
Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций
В России готовят очередной пакет контрсанкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме в преддверии отчета... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:00
2022-03-29T15:47
кпрф
политика
михаил мишустин
правительство рф
госдума рф
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России готовят очередной пакет контрсанкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме в преддверии отчета правительства в парламенте.По словам Мишустина, наращивание российской промышленностью объемов производства товаров, поставки которых блокированы санкциями, стало одним из важнейших текущих вопросов. Премьер-министр рассказал о выделении 40 миллиардов рублей на программу льготного кредитования промышленных предприятий. На льготный лизинг в машиностроении правительство предоставит более 6,5 миллиарда рублей, а Фонд развития промышленности докапитализируют.Как считает Мишустин, стране необходимо время для адаптации к всплеску цен, возникшему из-за проблем с логистикой.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также сообщили о приостановке работы в стране.
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кпрф, политика, михаил мишустин, правительство рф, госдума рф, санкции, санкции в отношении россии
15:00 29.03.2022 (обновлено: 15:47 29.03.2022)
 
Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций

Премьер-министр Мишустин: правительство России готовит новый пакет контрсанкций

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России готовят очередной пакет контрсанкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме в преддверии отчета правительства в парламенте.

"Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций. Рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно, в деталях, как это было ранее", — сказал он.

По словам Мишустина, наращивание российской промышленностью объемов производства товаров, поставки которых блокированы санкциями, стало одним из важнейших текущих вопросов. Премьер-министр рассказал о выделении 40 миллиардов рублей на программу льготного кредитования промышленных предприятий. На льготный лизинг в машиностроении правительство предоставит более 6,5 миллиарда рублей, а Фонд развития промышленности докапитализируют.
Как считает Мишустин, стране необходимо время для адаптации к всплеску цен, возникшему из-за проблем с логистикой.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Западная экономика получает бумеранг от своих же санкций, заявила Матвиенко
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также сообщили о приостановке работы в стране.
 
КПРФПолитикаМихаил МишустинПравительство РФГосдума РФСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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