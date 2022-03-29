https://ria.ru/20220329/knigi-1780701711.html

Владевшая сетью книжных магазинов компания "Республика" признана банкротом

Владевшая сетью книжных магазинов компания "Республика" признана банкротом - РИА Новости, 29.03.2022

Владевшая сетью книжных магазинов компания "Республика" признана банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию "Республика", владевшую сетью одноименных книжных магазинов, говорится в картотеке арбитражных дел. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:14

2022-03-29T17:14

2022-03-29T17:14

культура

новости культуры

москва

книги

банкротство

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582102282_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_e679d595aae5749ef774fdc6c2ea3c37.jpg

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию "Республика", владевшую сетью одноименных книжных магазинов, говорится в картотеке арбитражных дел.Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в апреле 2021 года. Отмечалось, что долг фирмы перед кредиторами составил 802 миллиона рублей. Комментируя в ноябре 2020 года подачу заявления о банкротстве, коммерческий директор "Республики" Наталья Яковлева заявила РИА Новости, что компания приняла решение отказаться от собственных торговых точек в пользу сети, функционирующей по лицензионному договору, и сконцентрироваться на онлайн-продажах для сохранения бренда на книжном рынке.До этого, в октябре, в пресс-службе пояснили, что денежный поток сети в условиях пандемии уже не позволит погасить задолженность перед кредиторами. С 29 марта по 1 июня все розничные магазины простаивали, при этом сохранялись расходы и копились убытки.В ЕГРЮЛ участниками ООО "Республика" указаны Вадим Дымов (97,1 процента) и Кирилл Кульбаба (2,9 процента). На сайте сети сейчас содержится информация о девяти действующих магазинах в Москве.

https://ria.ru/20220317/knigi-1778334761.html

москва

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва, книги, банкротство, казахстан