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Владевшая сетью книжных магазинов компания "Республика" признана банкротом - РИА Новости, 29.03.2022
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Культура
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Владевшая сетью книжных магазинов компания "Республика" признана банкротом
Владевшая сетью книжных магазинов компания "Республика" признана банкротом - РИА Новости, 29.03.2022
Владевшая сетью книжных магазинов компания "Республика" признана банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию "Республика", владевшую сетью одноименных книжных магазинов, говорится в картотеке арбитражных дел. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:14
2022-03-29T17:14
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банкротство
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию "Республика", владевшую сетью одноименных книжных магазинов, говорится в картотеке арбитражных дел.Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в апреле 2021 года. Отмечалось, что долг фирмы перед кредиторами составил 802 миллиона рублей. Комментируя в ноябре 2020 года подачу заявления о банкротстве, коммерческий директор "Республики" Наталья Яковлева заявила РИА Новости, что компания приняла решение отказаться от собственных торговых точек в пользу сети, функционирующей по лицензионному договору, и сконцентрироваться на онлайн-продажах для сохранения бренда на книжном рынке.До этого, в октябре, в пресс-службе пояснили, что денежный поток сети в условиях пандемии уже не позволит погасить задолженность перед кредиторами. С 29 марта по 1 июня все розничные магазины простаивали, при этом сохранялись расходы и копились убытки.В ЕГРЮЛ участниками ООО "Республика" указаны Вадим Дымов (97,1 процента) и Кирилл Кульбаба (2,9 процента). На сайте сети сейчас содержится информация о девяти действующих магазинах в Москве.
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новости культуры, москва, книги, банкротство, казахстан
17:14 29.03.2022
 
Владевшая сетью книжных магазинов компания "Республика" признана банкротом

Суд признал банкротом компанию "Республика", владевшую сетью книжных магазинов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие идут вдоль магазина "Республика" в Москве
Прохожие идут вдоль магазина Республика в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию "Республика", владевшую сетью одноименных книжных магазинов, говорится в картотеке арбитражных дел.
Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в апреле 2021 года. Отмечалось, что долг фирмы перед кредиторами составил 802 миллиона рублей.
Комментируя в ноябре 2020 года подачу заявления о банкротстве, коммерческий директор "Республики" Наталья Яковлева заявила РИА Новости, что компания приняла решение отказаться от собственных торговых точек в пользу сети, функционирующей по лицензионному договору, и сконцентрироваться на онлайн-продажах для сохранения бренда на книжном рынке.
До этого, в октябре, в пресс-службе пояснили, что денежный поток сети в условиях пандемии уже не позволит погасить задолженность перед кредиторами. С 29 марта по 1 июня все розничные магазины простаивали, при этом сохранялись расходы и копились убытки.
В ЕГРЮЛ участниками ООО "Республика" указаны Вадим Дымов (97,1 процента) и Кирилл Кульбаба (2,9 процента). На сайте сети сейчас содержится информация о девяти действующих магазинах в Москве.
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