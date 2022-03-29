https://ria.ru/20220329/karabakh-1780702266.html

В Ереване прошла акция в поддержку миротворческих усилий России в Карабахе

В Ереване прошла акция в поддержку миротворческих усилий России в Карабахе - РИА Новости, 29.03.2022

В Ереване прошла акция в поддержку миротворческих усилий России в Карабахе

Акция в поддержку миротворческих усилий РФ в Карабахе прошла во вторник у посольства России в Ереване, передает Sputnik Армения. Как сказал в беседе с... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:54

2022-03-29T15:54

2022-03-29T15:54

ситуация в нагорном карабахе

в мире

россия

армения

азербайджан

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e9fdf04396c98716be12e09e67d744c.jpg

ЕРЕВАН, 29 мар – РИА Новости. Акция в поддержку миротворческих усилий РФ в Карабахе прошла во вторник у посольства России в Ереване, передает Sputnik Армения. Как сказал в беседе с журналистами один из организаторов мероприятия - это частная инициатива, без привязки к какой-либо политической силе."Мы пришли, чтобы выразить поддержку нашему стратегическому союзнику - России. Поблагодарить российских миротворцев за то, что они защищают народ Карабаха ", - сказал собеседник агентства.По его словам, "армянский и русский народы - братья навеки, и ничто не помешает развитию дружеских отношений между странами".Участники акции держали плакаты с надписями: "Армения и Россия вместе", "Слава России", "За дружбу", "За миротворцев", "Верим в российских миротворцев". Активисты обещают проводить такие мероприятия периодически, чтобы, как сообщил один из участников, "в РФ знали, что братский армянский народ помнит об историческом прошлом и поддерживает россиян".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220329/karabakh-1780600937.html

россия

армения

азербайджан

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, армения, азербайджан, ереван