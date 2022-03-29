https://ria.ru/20220329/karabakh-1780702266.html
В Ереване прошла акция в поддержку миротворческих усилий России в Карабахе
В Ереване прошла акция в поддержку миротворческих усилий России в Карабахе - РИА Новости, 29.03.2022
В Ереване прошла акция в поддержку миротворческих усилий России в Карабахе
Акция в поддержку миротворческих усилий РФ в Карабахе прошла во вторник у посольства России в Ереване, передает Sputnik Армения. Как сказал в беседе с... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:54
2022-03-29T15:54
2022-03-29T15:54
ситуация в нагорном карабахе
в мире
россия
армения
азербайджан
ереван
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ЕРЕВАН, 29 мар – РИА Новости. Акция в поддержку миротворческих усилий РФ в Карабахе прошла во вторник у посольства России в Ереване, передает Sputnik Армения. Как сказал в беседе с журналистами один из организаторов мероприятия - это частная инициатива, без привязки к какой-либо политической силе."Мы пришли, чтобы выразить поддержку нашему стратегическому союзнику - России. Поблагодарить российских миротворцев за то, что они защищают народ Карабаха ", - сказал собеседник агентства.По его словам, "армянский и русский народы - братья навеки, и ничто не помешает развитию дружеских отношений между странами".Участники акции держали плакаты с надписями: "Армения и Россия вместе", "Слава России", "За дружбу", "За миротворцев", "Верим в российских миротворцев". Активисты обещают проводить такие мероприятия периодически, чтобы, как сообщил один из участников, "в РФ знали, что братский армянский народ помнит об историческом прошлом и поддерживает россиян".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220329/karabakh-1780600937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, азербайджан, ереван
В Ереване прошла акция в поддержку миротворческих усилий России в Карабахе
У посольства в Ереване прошла акция в поддержку миротворческих усилий России в Карабахе
ЕРЕВАН, 29 мар – РИА Новости. Акция в поддержку миротворческих усилий РФ в Карабахе прошла во вторник у посольства России в Ереване, передает Sputnik Армения. Как сказал в беседе с журналистами один из организаторов мероприятия - это частная инициатива, без привязки к какой-либо политической силе.
"Мы пришли, чтобы выразить поддержку нашему стратегическому союзнику - России
. Поблагодарить российских миротворцев за то, что они защищают народ Карабаха ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "армянский и русский народы - братья навеки, и ничто не помешает развитию дружеских отношений между странами".
Участники акции держали плакаты с надписями: "Армения и Россия вместе", "Слава России", "За дружбу", "За миротворцев", "Верим в российских миротворцев". Активисты обещают проводить такие мероприятия периодически, чтобы, как сообщил один из участников, "в РФ знали, что братский армянский народ помнит об историческом прошлом и поддерживает россиян".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан
и Армения
договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван
также передал Баку
Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.