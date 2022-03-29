https://ria.ru/20220329/karabakh-1780600937.html

Матвиенко надеется на подписание мирного договора по Карабаху

Матвиенко надеется на подписание мирного договора по Карабаху - РИА Новости, 29.03.2022

Матвиенко надеется на подписание мирного договора по Карабаху

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха завершится мирным договором между Арменией и Азербайджаном. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:25

2022-03-29T09:25

2022-03-29T09:39

ситуация в нагорном карабахе

валентина матвиенко

нагорный карабах

совет федерации рф

армения

азербайджан

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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха завершится мирным договором между Арменией и Азербайджаном.В ходе заседания Совета МПА СНГ возникли разногласия между делегациями Армении и Азербайджана по этой теме."Мы надеемся, что мирным договором завершится эта ситуация", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html

нагорный карабах

армения

азербайджан

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Влада Копылова

валентина матвиенко, нагорный карабах, совет федерации рф, армения, азербайджан