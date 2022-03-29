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Матвиенко надеется на подписание мирного договора по Карабаху - РИА Новости, 29.03.2022
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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20220329/karabakh-1780600937.html
Матвиенко надеется на подписание мирного договора по Карабаху
Матвиенко надеется на подписание мирного договора по Карабаху - РИА Новости, 29.03.2022
Матвиенко надеется на подписание мирного договора по Карабаху
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха завершится мирным договором между Арменией и Азербайджаном. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:25
2022-03-29T09:39
ситуация в нагорном карабахе
валентина матвиенко
нагорный карабах
совет федерации рф
армения
азербайджан
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха завершится мирным договором между Арменией и Азербайджаном.В ходе заседания Совета МПА СНГ возникли разногласия между делегациями Армении и Азербайджана по этой теме."Мы надеемся, что мирным договором завершится эта ситуация", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html
нагорный карабах
армения
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валентина матвиенко, нагорный карабах, совет федерации рф, армения, азербайджан
09:25 29.03.2022 (обновлено: 09:39 29.03.2022)
 
Матвиенко надеется на подписание мирного договора по Карабаху

Спикер Совфеда Матвиенко надеется, что ситуация в Карабахе завершится мирным договором

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе
Российский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Российский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха завершится мирным договором между Арменией и Азербайджаном.
В ходе заседания Совета МПА СНГ возникли разногласия между делегациями Армении и Азербайджана по этой теме.
"Мы надеемся, что мирным договором завершится эта ситуация", - сказала Матвиенко.
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27 марта, 20:15
Что происходит с российскими миротворцами в Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеВалентина МатвиенкоНагорный КарабахСовет Федерации РФАрменияАзербайджан
 
 
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