https://ria.ru/20220329/karabakh-1780600937.html
Матвиенко надеется на подписание мирного договора по Карабаху
Матвиенко надеется на подписание мирного договора по Карабаху - РИА Новости, 29.03.2022
Матвиенко надеется на подписание мирного договора по Карабаху
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха завершится мирным договором между Арменией и Азербайджаном. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:25
2022-03-29T09:25
2022-03-29T09:39
ситуация в нагорном карабахе
валентина матвиенко
нагорный карабах
совет федерации рф
армения
азербайджан
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха завершится мирным договором между Арменией и Азербайджаном.В ходе заседания Совета МПА СНГ возникли разногласия между делегациями Армении и Азербайджана по этой теме."Мы надеемся, что мирным договором завершится эта ситуация", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html
нагорный карабах
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, нагорный карабах, совет федерации рф, армения, азербайджан
09:25 29.03.2022 (обновлено: 09:39 29.03.2022)
Матвиенко надеется на подписание мирного договора по Карабаху
Спикер Совфеда Матвиенко надеется, что ситуация в Карабахе завершится мирным договором