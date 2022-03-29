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Нефтегазовые игры с Россией завели Европу в тупик

Нефтегазовые игры с Россией завели Европу в тупик - РИА Новости, 29.03.2022

Нефтегазовые игры с Россией завели Европу в тупик

В ЕС готовят пятый пакет санкций, предполагающий запрет импорта российских энергоресурсов. Германия уже рассуждает об отказе от газа, но пока не нашла замены... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T08:00

2022-03-29T08:00

2022-03-29T08:01

экономика

цены на нефть

джо байден

петер альтмайер

николас мадуро

норвегия

россия

франция

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС готовят пятый пакет санкций, предполагающий запрет импорта российских энергоресурсов. Германия уже рассуждает об отказе от газа, но пока не нашла замены. Великобритания хочет обойтись без нефтепродуктов, за что рискует расплатиться сильнейшим экономическим шоком. Как решить проблему, не поставив под удар всю европейскую промышленность, еще не придумали. Москва тем временем подкинула новую задачу.Амбициозные планыЭмбарго на энергоресурсы из России объявят, если начнутся "массированные бомбардировки Киева", пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. Хотя тот же источник признает: санкции не изменят политику Москвы в отношении Украины.Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у российских компаний. Надеялись на поставки из Норвегии, которая на треть удовлетворяет потребности немцев в голубом топливе. Однако, по словам премьера Йонаса Гар Стёре, резервов, достаточных, чтобы восполнить дефицит, у Осло попросту нет.Природный газ в основном поступает в Германию по трубопроводам Gassco: например, в Эмден на севере страны. Они почти полностью загружены. Чтобы транспортировать больше, необходимо увеличить мощности — это длительный и затратный процесс.Пробовали договориться с Катаром о сжиженном (СПГ). Тоже безрезультатно. Оттуда экспорт идет прежде всего в Китай: там платят больше.Главный вопрос — чем обогревать дома и обеспечивать промышленность, особенно в условиях жесткого энергетического кризиса, до сих пор не решен.Канцлер Олаф Шольц признал: Европа не может покончить с энергетической зависимостью от России в одночасье. Сотни тысяч рабочих мест окажутся под угрозой, а целые отрасли промышленности — на грани выживания. Санкции не должны бить по ЕС сильнее, чем по Москве.Экономический шокВеликобритания, как пообещал министр по бизнесу, энергетике и промышленности Квази Квартенг, прекратит российский импорт к концу года. Хотя английская The Telegraph уже отметила, что ограничения на закупку гранулированного древесного топлива сильно осложнили ситуацию.В последние годы тысячи домов и предприятий перешли на такое отопление, чему способствовала активная господдержка. И Россия была крупнейшим поставщиком биотоплива, получаемого из торфа и отходов сельского хозяйства. Теперь британцы ищут альтернативу. Цены выросли на 25-40 процентов — почти до 400 фунтов стерлингов за тонну. И это не предел.С газом и того хуже: подорожал в пять раз. Ожидают, что в апреле счета за отопление и электроэнергию увеличатся минимум на 50%.Одни проблемыКотировки голубого топлива сейчас вблизи 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, в начале марта доходили до рекордных четырех тысяч. По мнению крупнейших инвестбанков и сырьевых аналитиков, отказ от российской нефти сулит запредельные цены и на черное золото — до 300 долларов за баррель.Если Джо Байден уговорит Европу окончательно порвать с Москвой, возможен настоящий коллапс. "Рынки сбалансированы, лишних ресурсов нет, любой отказ или сокращение приведет к тому, что вырастут цены — и 300, и 500 долларов за баррель", — отметил глава Минэнерго Александр Новак.В 2021-м ЕС импортировал энергоресурсов из России почти на 100 миллиардов евро. Более половины пришлось на сырую нефть, остальное — это нефтепродукты, природный газ и уголь. Основные потребители — Нидерланды, Германия, Франция и Польша.В США пока не знают, как поступить. Обратились даже к Венесуэле. Но сторговаться не удалось — Николас Мадуро выставил условия, которые в Вашингтоне назвали "заведомо невыполнимыми": отмена всех санкций против официальных лиц и полный контроль над госкомпанией PDVSA.За политику Байдена расплачиваются простые американцы. Цена бензина на заправках взлетела до рекордных.Надолго не хватитНефтегазовая антироссийская истерия, возможно, начнет утихать. В JP Morgan считают, что "экстремальное избегание" энергоресурсов из России — это ненадолго. В апреле суточные недопоставки снизятся с трех с половиной миллионов баррелей до двух, а в мае и далее — до одного. При "нормальном" сценарии Brent во втором квартале будет стоить в среднем 114 долларов за баррель, до конца года — 101.Размышляя об эмбарго, Запад пытается разобраться с новым требованием Москвы — платить за газ в российской валюте. Это ошеломило Брюссель. Как пишет Der Spiegel, ошарашенные покупатели не знают, где им взять столько рублей. В понедельник министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что страны G7 не собираются выполнять это условие.Но и Москва не намерена отдавать топливо бесплатно. "Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно", — отметили в Кремле.Тем временем Россия нанесла еще один контрсанкционный удар. В ответ на заморозку Западом золотовалютных резервов ЦБ ограничил движение средств в недружественные страны. Теперь иностранцам нельзя продавать ценные бумаги и переводить деньги за рубеж.

https://ria.ru/20220310/benzin-1777364710.html

https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html

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