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Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно - РИА Новости, 28.03.2022
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Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно
Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно - РИА Новости, 28.03.2022
Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно
Российские ведомства и "Газпром" сейчас обсуждают детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли, о бесплатных отгрузках речи не... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:31
2022-03-28T13:59
экономика
владимир путин
марио драги
олаф шольц
молдавия
россия
москва
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские ведомства и "Газпром" сейчас обсуждают детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли, о бесплатных отгрузках речи не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На вопрос, как будет реагировать Москва, если Европа откажется платить в рублях, Песков ответил: "Будем решать вопросы по мере их поступления"."То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно", — заключил пресс-секретарь президента.Владимир Путин 23 марта объявил о переходе на оплату в рублях за газ, поставленный в недружественные страны. Правительство, Банк России и "Газпром" должны до 31 марта предпринять все необходимые меры для выполнения решения президента.Покупатели российского газа сформировали разные позиции по нововведению. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что в контрактах указаны другие валюты, "в основном евро и доллар". Представитель немецкого Министерства экономики Роберт Зеверин подчеркивал, что импортеры обязаны гарантировать соблюдение договоров. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал перевод расчетов на рубли нарушением соглашений. А вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что в контракте "Молдовагаза" и "Газпрома" и так предусмотрена оплата в российской валюте.При этом Министерство финансов России рассчитывает, что покупатели подстроятся под это решение и поймут, что российская валюта не менее надежна, чем другие.Россия — крупнейший экспортер газа в Европу и поставляет около 40 процентов потребляемого сырья.
https://ria.ru/20220328/gaz-1780416435.html
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экономика, владимир путин, марио драги, олаф шольц, молдавия, россия, москва, центральный банк рф (цб рф), газпром, молдовагаз, санкции в отношении россии
12:31 28.03.2022 (обновлено: 13:59 28.03.2022)
 
Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно

Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе ЕС платить рублями

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае
Компрессорная станция Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские ведомства и "Газпром" сейчас обсуждают детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли, о бесплатных отгрузках речи не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Процесс поставок, он весьма и весьма сложный. Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются", — сказал представитель Кремля.
На вопрос, как будет реагировать Москва, если Европа откажется платить в рублях, Песков ответил: "Будем решать вопросы по мере их поступления".
"То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно", — заключил пресс-секретарь президента.
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Итальянская компания Eni заявила о невозможности оплачивать газ рублями
Владимир Путин 23 марта объявил о переходе на оплату в рублях за газ, поставленный в недружественные страны. Правительство, Банк России и "Газпром" должны до 31 марта предпринять все необходимые меры для выполнения решения президента.
Покупатели российского газа сформировали разные позиции по нововведению. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что в контрактах указаны другие валюты, "в основном евро и доллар". Представитель немецкого Министерства экономики Роберт Зеверин подчеркивал, что импортеры обязаны гарантировать соблюдение договоров. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал перевод расчетов на рубли нарушением соглашений. А вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что в контракте "Молдовагаза" и "Газпрома" и так предусмотрена оплата в российской валюте.
При этом Министерство финансов России рассчитывает, что покупатели подстроятся под это решение и поймут, что российская валюта не менее надежна, чем другие.
Россия — крупнейший экспортер газа в Европу и поставляет около 40 процентов потребляемого сырья.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 10:18
Путин поручил перевести платежи за газ на рубли до 31 марта
 
ЭкономикаВладимир ПутинМарио ДрагиОлаф ШольцМолдавияРоссияМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ГазпромМолдовагазСанкции в отношении России
 
 
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