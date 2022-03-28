https://ria.ru/20220328/gaz-1780437999.html

Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно

Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно - РИА Новости, 28.03.2022

Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно

Российские ведомства и "Газпром" сейчас обсуждают детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли, о бесплатных отгрузках речи не... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:31

2022-03-28T12:31

2022-03-28T13:59

экономика

владимир путин

марио драги

олаф шольц

молдавия

россия

москва

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские ведомства и "Газпром" сейчас обсуждают детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли, о бесплатных отгрузках речи не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На вопрос, как будет реагировать Москва, если Европа откажется платить в рублях, Песков ответил: "Будем решать вопросы по мере их поступления"."То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно", — заключил пресс-секретарь президента.Владимир Путин 23 марта объявил о переходе на оплату в рублях за газ, поставленный в недружественные страны. Правительство, Банк России и "Газпром" должны до 31 марта предпринять все необходимые меры для выполнения решения президента.Покупатели российского газа сформировали разные позиции по нововведению. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что в контрактах указаны другие валюты, "в основном евро и доллар". Представитель немецкого Министерства экономики Роберт Зеверин подчеркивал, что импортеры обязаны гарантировать соблюдение договоров. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал перевод расчетов на рубли нарушением соглашений. А вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что в контракте "Молдовагаза" и "Газпрома" и так предусмотрена оплата в российской валюте.При этом Министерство финансов России рассчитывает, что покупатели подстроятся под это решение и поймут, что российская валюта не менее надежна, чем другие.Россия — крупнейший экспортер газа в Европу и поставляет около 40 процентов потребляемого сырья.

https://ria.ru/20220328/gaz-1780416435.html

https://ria.ru/20220328/gaz-1780406904.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, марио драги, олаф шольц, молдавия, россия, москва, центральный банк рф (цб рф), газпром, молдовагаз, санкции в отношении россии