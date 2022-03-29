https://ria.ru/20220329/fondy-1780615040.html

Омбудсмен назвала отличия настоящего волонтерского фонда от мошенников

Омбудсмен назвала отличия настоящего волонтерского фонда от мошенников - РИА Новости, 29.03.2022

Омбудсмен назвала отличия настоящего волонтерского фонда от мошенников

На данный момент в России появилось очень много фондов, которые собирают деньги на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), но добросовестных фондов не так... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:44

2022-03-29T10:44

2022-03-29T11:07

общество

ксения мишонова

фонд "круг добра"

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. На данный момент в России появилось очень много фондов, которые собирают деньги на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), но добросовестных фондов не так много, сбор средств должен осуществляться официально на банковский счёт, а не иным путём, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова."Сейчас появилось очень много фондов, которые занимаются СМА (прим. спинальная мышечная атрофия), которые собирают большие деньги и даже не имеют банковского счёта. Вас должно это насторожить, потому что детей с редкими, орфанными заболеваниями, с СМА в том числе, у нас (например - ред.) сопровождает фонд "Круг добра", - сказала Мишонова.При этом в случае таких заболеваний проводятся врачебные консилиумы и консилиумы внутри компаний-производителей уколов для лечения СМА, подчеркнула омбудсмен."У этого укола есть ограничения, есть испытания, которые демонстрируют, какого эффекта можно ожидать с учетом состояния ребёнка, его возраста и даже веса. И не всегда он положительный", - добавила Мишонова.Вместе с этим, как отметила омбудсмен, настоящих волонтёрских фондов не так много и вся их деятельность прозрачная, они имеют банковские счета. Вместе с этим у настоящих фондов есть хартия, которая не позволяет собирать деньги в транспорте или на улице, уточнила Ксения Мишонова.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211223/lechenie-1765166932.html

https://ria.ru/20220321/preparaty-1779239562.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, ксения мишонова, фонд "круг добра", московская область (подмосковье)