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Омбудсмен назвала отличия настоящего волонтерского фонда от мошенников - РИА Новости, 29.03.2022
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Омбудсмен назвала отличия настоящего волонтерского фонда от мошенников
Омбудсмен назвала отличия настоящего волонтерского фонда от мошенников - РИА Новости, 29.03.2022
Омбудсмен назвала отличия настоящего волонтерского фонда от мошенников
На данный момент в России появилось очень много фондов, которые собирают деньги на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), но добросовестных фондов не так... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:44
2022-03-29T11:07
общество
ксения мишонова
фонд "круг добра"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. На данный момент в России появилось очень много фондов, которые собирают деньги на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), но добросовестных фондов не так много, сбор средств должен осуществляться официально на банковский счёт, а не иным путём, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова."Сейчас появилось очень много фондов, которые занимаются СМА (прим. спинальная мышечная атрофия), которые собирают большие деньги и даже не имеют банковского счёта. Вас должно это насторожить, потому что детей с редкими, орфанными заболеваниями, с СМА в том числе, у нас (например - ред.) сопровождает фонд "Круг добра", - сказала Мишонова.При этом в случае таких заболеваний проводятся врачебные консилиумы и консилиумы внутри компаний-производителей уколов для лечения СМА, подчеркнула омбудсмен."У этого укола есть ограничения, есть испытания, которые демонстрируют, какого эффекта можно ожидать с учетом состояния ребёнка, его возраста и даже веса. И не всегда он положительный", - добавила Мишонова.Вместе с этим, как отметила омбудсмен, настоящих волонтёрских фондов не так много и вся их деятельность прозрачная, они имеют банковские счета. Вместе с этим у настоящих фондов есть хартия, которая не позволяет собирать деньги в транспорте или на улице, уточнила Ксения Мишонова.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211223/lechenie-1765166932.html
https://ria.ru/20220321/preparaty-1779239562.html
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общество, ксения мишонова, фонд "круг добра", московская область (подмосковье)
10:44 29.03.2022 (обновлено: 11:07 29.03.2022)
 
Омбудсмен назвала отличия настоящего волонтерского фонда от мошенников

Омбудсмен Мишонова: у настоящих волонтерских фондов есть официальный банковский счет

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. На данный момент в России появилось очень много фондов, которые собирают деньги на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), но добросовестных фондов не так много, сбор средств должен осуществляться официально на банковский счёт, а не иным путём, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.
"Сейчас появилось очень много фондов, которые занимаются СМА (прим. спинальная мышечная атрофия), которые собирают большие деньги и даже не имеют банковского счёта. Вас должно это насторожить, потому что детей с редкими, орфанными заболеваниями, с СМА в том числе, у нас (например - ред.) сопровождает фонд "Круг добра", - сказала Мишонова.
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При этом в случае таких заболеваний проводятся врачебные консилиумы и консилиумы внутри компаний-производителей уколов для лечения СМА, подчеркнула омбудсмен.
"У этого укола есть ограничения, есть испытания, которые демонстрируют, какого эффекта можно ожидать с учетом состояния ребёнка, его возраста и даже веса. И не всегда он положительный", - добавила Мишонова.
Вместе с этим, как отметила омбудсмен, настоящих волонтёрских фондов не так много и вся их деятельность прозрачная, они имеют банковские счета. Вместе с этим у настоящих фондов есть хартия, которая не позволяет собирать деньги в транспорте или на улице, уточнила Ксения Мишонова.
Читайте полный текст интервью >>>
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 12:11
Мурашко заявил о создании годового запаса препаратов для "Круга добра"
 
ОбществоКсения МишоноваФонд "Круг добра"Московская область (Подмосковье)
 
 
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