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Эрдоган прибыл на место переговоров России и Украины в Стамбуле

Эрдоган прибыл на место переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2022

Эрдоган прибыл на место переговоров России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во дворец Долмабахче, где запланированы переговоры делегаций РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:36

2022-03-29T09:36

2022-03-29T10:28

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во дворец Долмабахче, где запланированы переговоры делегаций РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости.Машина президента въехала на территорию в сопровождении мотоциклистов.Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эти переговоры, как ожидается, стартуют 29 марта.Ожидается, что встреча начнется в 10.30 мск и пройдет в президентской резиденции в Долмабахче.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, стамбул