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Эрдоган прибыл на место переговоров России и Украины в Стамбуле
Эрдоган прибыл на место переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2022
Эрдоган прибыл на место переговоров России и Украины в Стамбуле
Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во дворец Долмабахче, где запланированы переговоры делегаций РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:36
2022-03-29T09:36
2022-03-29T10:28
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во дворец Долмабахче, где запланированы переговоры делегаций РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости.Машина президента въехала на территорию в сопровождении мотоциклистов.Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эти переговоры, как ожидается, стартуют 29 марта.Ожидается, что встреча начнется в 10.30 мск и пройдет в президентской резиденции в Долмабахче.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, стамбул
09:36 29.03.2022 (обновлено: 10:28 29.03.2022)
Эрдоган прибыл на место переговоров России и Украины в Стамбуле
Президент Турции Эрдоган прибыл на место переговоров России и Украины в Стамбуле