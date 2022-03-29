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Путин исключил четырех экспертов из научного совета при Совбезе - РИА Новости, 29.03.2022
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Путин исключил четырех экспертов из научного совета при Совбезе
Путин исключил четырех экспертов из научного совета при Совбезе - РИА Новости, 29.03.2022
Путин исключил четырех экспертов из научного совета при Совбезе
Президент России Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности РФ четырёх экспертов, среди которых сотрудники институтов РАН,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T22:05
2022-03-29T22:07
алексей громыко
александр никитин
сша
россия
европа
мгимо
российская академия наук
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности РФ четырёх экспертов, среди которых сотрудники институтов РАН, говорится в указе, который опубликован на сайте правовой информации.Указ датирован 28 марта 2022 года."Внести в состав научного совета при совете безопасности изменения, исключив из него Громыко А. А., Никитина А. И., Панова А.Н., Рогова С.М. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте документа.Согласно указу от 11 мая 2021 года, речь идет о директоре Института Европы Алексее Громыко, директоре центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александре Никитине, главном научном сотруднике института США и Канады РАН Александре Панове и научном руководителе Института США и Канады РАН Сергее Рогове. В указе 2021 года они значатся членами научного совета.Как сообщали СМИ, все они в начале марта подписали заявление по снижению рисков конфронтации между Россией и НАТО в Европе. Оно было опубликовано на сайте Института Европы РАН и Института США и Канады РАН. Заявление сохранилось на сайте Института США и Канады РАН, а на сайте Института Европы размещена новость об участии Громыко в онлайн-дискуссии "Дипломатические пути разрешения кризиса безопасности Украины/Европы: перспективы России, Европы и США".
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алексей громыко, александр никитин, сша, россия, европа, мгимо, российская академия наук, нато, владимир путин, совет безопасности рф
22:05 29.03.2022 (обновлено: 22:07 29.03.2022)
 
Путин исключил четырех экспертов из научного совета при Совбезе

Путин исключил четырех экспертов из научного совета при Совбезе, среди них сотрудники РАН

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности РФ четырёх экспертов, среди которых сотрудники институтов РАН, говорится в указе, который опубликован на сайте правовой информации.
Указ датирован 28 марта 2022 года.
"Внести в состав научного совета при совете безопасности изменения, исключив из него Громыко А. А., Никитина А. И., Панова А.Н., Рогова С.М. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте документа.
Согласно указу от 11 мая 2021 года, речь идет о директоре Института Европы Алексее Громыко, директоре центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александре Никитине, главном научном сотруднике института США и Канады РАН Александре Панове и научном руководителе Института США и Канады РАН Сергее Рогове. В указе 2021 года они значатся членами научного совета.
Как сообщали СМИ, все они в начале марта подписали заявление по снижению рисков конфронтации между Россией и НАТО в Европе. Оно было опубликовано на сайте Института Европы РАН и Института США и Канады РАН. Заявление сохранилось на сайте Института США и Канады РАН, а на сайте Института Европы размещена новость об участии Громыко в онлайн-дискуссии "Дипломатические пути разрешения кризиса безопасности Украины/Европы: перспективы России, Европы и США".
 
Алексей ГромыкоАлександр НикитинСШАРоссияЕвропаМГИМОРоссийская академия наукНАТОВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
 
 
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