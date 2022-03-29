https://ria.ru/20220329/dnr-1780748942.html

Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении ДНР в состав России

Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости, 29.03.2022

Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении ДНР в состав России

Штаб территориальной обороны ДНР рассказал об обсуждении вопроса присоединения к России. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T19:28

2022-03-29T19:28

2022-03-29T20:52

обострение ситуации в днр и лнр

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР рассказал об обсуждении вопроса присоединения к России.В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.Через три дня Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

денис пушилин