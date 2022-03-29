19:28 29.03.2022 (обновлено: 20:52 29.03.2022)
Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении ДНР в состав России
Глава ДНР Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении республики в состав России
Граффити на стене в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР рассказал об обсуждении вопроса присоединения к России.
"ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав Российской Федерации после освобождения всей республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин", — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.
Через три дня Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
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