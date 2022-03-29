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Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/dnr-1780748942.html
Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении ДНР в состав России
Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости, 29.03.2022
Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении ДНР в состав России
Штаб территориальной обороны ДНР рассказал об обсуждении вопроса присоединения к России. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:28
2022-03-29T20:52
обострение ситуации в днр и лнр
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР рассказал об обсуждении вопроса присоединения к России.В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.Через три дня Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
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денис пушилин
19:28 29.03.2022 (обновлено: 20:52 29.03.2022)
 
Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении ДНР в состав России

Глава ДНР Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении республики в состав России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГраффити на стене в Донецке
Граффити на стене в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР рассказал об обсуждении вопроса присоединения к России.

"ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав Российской Федерации после освобождения всей республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин", — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.
Через три дня Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДенис Пушилин
 
 
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