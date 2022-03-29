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Военная операция на территории ДНР продвигается по плану, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/dnr-1780735893.html
Военная операция на территории ДНР продвигается по плану, заявил Пушилин
Военная операция на территории ДНР продвигается по плану, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.03.2022
Военная операция на территории ДНР продвигается по плану, заявил Пушилин
Специальная военная операция проходит на территории Донецкой народной республики согласно плану, но противник прикрывается женщинами и детьми, военные должны... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:05
2022-03-29T18:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
мариуполь
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Специальная военная операция проходит на территории Донецкой народной республики согласно плану, но противник прикрывается женщинами и детьми, военные должны это учитывать, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин в ходе пресс-конференции."Операция продвигается согласно плану и графику, но с учетом все же бесчеловечной тактики противника. Мы понимали с кем имели дело, но, что настолько их шаги будут абсолютно антигуманными, когда прикрываются женщинами и детьми… Конечно, наши подразделения должны это учитывать. И они учитывают. Поэтому здесь возможны определенные корректировки. Они возможны и они вполне объяснимы, и они имеют под собой аргументацию. Мы, конечно, хотели бы, чтобы это произошло как можно быстрее. И делаем все возможное", - сказал Пушилин."Сейчас уже определены основные участки, где будет сконцентрирована основная часть усилий. И это уже не только Мариуполь. Мариуполь, конечно, остается важным и знаковым для ДНР городом, и не только для ДНР. Там сконцентрированы очень серьезные усилия. Нечисть там собралась в невообразимом количестве. Я говорю о нацистах, я говорю о нацбатах. Я говорю об условно тех ВСУшниках, которых сложно в последнее время отличить от тех же самых нацбатов", - также отметил Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780576114.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр, мариуполь
18:05 29.03.2022
 
Военная операция на территории ДНР продвигается по плану, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: военная операция в республике продвигается согласно плану

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Специальная военная операция проходит на территории Донецкой народной республики согласно плану, но противник прикрывается женщинами и детьми, военные должны это учитывать, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин в ходе пресс-конференции.
"Операция продвигается согласно плану и графику, но с учетом все же бесчеловечной тактики противника. Мы понимали с кем имели дело, но, что настолько их шаги будут абсолютно антигуманными, когда прикрываются женщинами и детьми… Конечно, наши подразделения должны это учитывать. И они учитывают. Поэтому здесь возможны определенные корректировки. Они возможны и они вполне объяснимы, и они имеют под собой аргументацию. Мы, конечно, хотели бы, чтобы это произошло как можно быстрее. И делаем все возможное", - сказал Пушилин.
Жизнь под обстрелами: что происходит в Мариуполе
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

Жительница с тележкой на одной из улиц Мариуполя
1 из 13

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В городе идут бои за освобождение.

Уничтоженный автомобиль во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
2 из 13

В городе идут бои за освобождение.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

Жители во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
3 из 13

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Продолжается зачистка центральных районов.

Собор Покрова Божией Матери в Мариуполе
4 из 13

Продолжается зачистка центральных районов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

Кошка во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
5 из 13

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

Жители готовят пищу на одной из улиц Мариуполя
6 из 13

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

Мужчина с велосипедом во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
7 из 13

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
8 из 13

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

Женщина в одной из квартир разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
9 из 13

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

Автомобиль в воронке на улице Мариуполя
10 из 13

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

Разрушения в центре Мариуполя
11 из 13

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

Центральные районы Мариуполя
12 из 13

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

Жители города у разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
13 из 13

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 13

В городе идут бои за освобождение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 13

Продолжается зачистка центральных районов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 13

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 13

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 13

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 13

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 13

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
12 из 13

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
13 из 13

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Сейчас уже определены основные участки, где будет сконцентрирована основная часть усилий. И это уже не только Мариуполь. Мариуполь, конечно, остается важным и знаковым для ДНР городом, и не только для ДНР. Там сконцентрированы очень серьезные усилия. Нечисть там собралась в невообразимом количестве. Я говорю о нацистах, я говорю о нацбатах. Я говорю об условно тех ВСУшниках, которых сложно в последнее время отличить от тех же самых нацбатов", - также отметил Пушилин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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