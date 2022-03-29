https://ria.ru/20220329/dnr-1780735893.html

Военная операция на территории ДНР продвигается по плану, заявил Пушилин

Военная операция на территории ДНР продвигается по плану, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.03.2022

Военная операция на территории ДНР продвигается по плану, заявил Пушилин

Специальная военная операция проходит на территории Донецкой народной республики согласно плану, но противник прикрывается женщинами и детьми, военные должны... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T18:05

2022-03-29T18:05

2022-03-29T18:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

мариуполь

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Специальная военная операция проходит на территории Донецкой народной республики согласно плану, но противник прикрывается женщинами и детьми, военные должны это учитывать, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин в ходе пресс-конференции."Операция продвигается согласно плану и графику, но с учетом все же бесчеловечной тактики противника. Мы понимали с кем имели дело, но, что настолько их шаги будут абсолютно антигуманными, когда прикрываются женщинами и детьми… Конечно, наши подразделения должны это учитывать. И они учитывают. Поэтому здесь возможны определенные корректировки. Они возможны и они вполне объяснимы, и они имеют под собой аргументацию. Мы, конечно, хотели бы, чтобы это произошло как можно быстрее. И делаем все возможное", - сказал Пушилин."Сейчас уже определены основные участки, где будет сконцентрирована основная часть усилий. И это уже не только Мариуполь. Мариуполь, конечно, остается важным и знаковым для ДНР городом, и не только для ДНР. Там сконцентрированы очень серьезные усилия. Нечисть там собралась в невообразимом количестве. Я говорю о нацистах, я говорю о нацбатах. Я говорю об условно тех ВСУшниках, которых сложно в последнее время отличить от тех же самых нацбатов", - также отметил Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780576114.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр, мариуполь