13:07 29.03.2022 (обновлено: 15:35 29.03.2022)
В Кремле оценили слова Делягина о возможных ударах России по Азербайджану
Песков призвал депутата Делягина избегать недружественных заявлений в отношении Баку
Михаил Делягин
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Кремле призывают воздержаться от эмоциональных высказываний по Карабаху, Москва прилагает усилия для нормализации ситуации, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике Михаил Делягин в эфире одного из федеральных телеканалов предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности Азербайджана.
"Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это скорее заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Безусловно, мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров. Азербайджан относится к категории стран-партнеров, и тем более в условиях, когда Россия прикладывает очень энергичные усилия по поддержанию мира в районе Карабаха и по выполнению всеми сторонами соответствующих обязательств", — сказал Песков журналистам.
Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ими было нанесено четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, говорится в бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта. Москва принимает меры по деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе.