https://ria.ru/20220329/delyagin-1780654225.html

В Кремле оценили слова Делягина о возможных ударах России по Азербайджану

В Кремле оценили слова Делягина о возможных ударах России по Азербайджану - РИА Новости, 29.03.2022

В Кремле оценили слова Делягина о возможных ударах России по Азербайджану

В Кремле призывают воздержаться от эмоциональных высказываний по Карабаху, Москва прилагает усилия для нормализации ситуации, сообщил во вторник пресс-секретарь РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:07

2022-03-29T13:07

2022-03-29T15:35

ситуация в нагорном карабахе

михаил делягин

дмитрий песков

россия

азербайджан

нагорный карабах

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Кремле призывают воздержаться от эмоциональных высказываний по Карабаху, Москва прилагает усилия для нормализации ситуации, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике Михаил Делягин в эфире одного из федеральных телеканалов предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности Азербайджана."Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это скорее заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Безусловно, мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров. Азербайджан относится к категории стран-партнеров, и тем более в условиях, когда Россия прикладывает очень энергичные усилия по поддержанию мира в районе Карабаха и по выполнению всеми сторонами соответствующих обязательств", — сказал Песков журналистам.Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ими было нанесено четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, говорится в бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта. Москва принимает меры по деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20220329/spor-1780615229.html

россия

азербайджан

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил делягин, дмитрий песков, россия, азербайджан, нагорный карабах