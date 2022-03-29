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В Кремле оценили слова Делягина о возможных ударах России по Азербайджану - РИА Новости, 29.03.2022
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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20220329/delyagin-1780654225.html
В Кремле оценили слова Делягина о возможных ударах России по Азербайджану
В Кремле оценили слова Делягина о возможных ударах России по Азербайджану - РИА Новости, 29.03.2022
В Кремле оценили слова Делягина о возможных ударах России по Азербайджану
В Кремле призывают воздержаться от эмоциональных высказываний по Карабаху, Москва прилагает усилия для нормализации ситуации, сообщил во вторник пресс-секретарь РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:07
2022-03-29T15:35
ситуация в нагорном карабахе
михаил делягин
дмитрий песков
россия
азербайджан
нагорный карабах
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Кремле призывают воздержаться от эмоциональных высказываний по Карабаху, Москва прилагает усилия для нормализации ситуации, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике Михаил Делягин в эфире одного из федеральных телеканалов предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности Азербайджана."Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это скорее заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Безусловно, мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров. Азербайджан относится к категории стран-партнеров, и тем более в условиях, когда Россия прикладывает очень энергичные усилия по поддержанию мира в районе Карабаха и по выполнению всеми сторонами соответствующих обязательств", — сказал Песков журналистам.Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ими было нанесено четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, говорится в бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта. Москва принимает меры по деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20220329/spor-1780615229.html
россия
азербайджан
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михаил делягин, дмитрий песков, россия, азербайджан, нагорный карабах
13:07 29.03.2022 (обновлено: 15:35 29.03.2022)
 
В Кремле оценили слова Делягина о возможных ударах России по Азербайджану

Песков призвал депутата Делягина избегать недружественных заявлений в отношении Баку

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМихаил Делягин
Михаил Делягин - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Михаил Делягин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Кремле призывают воздержаться от эмоциональных высказываний по Карабаху, Москва прилагает усилия для нормализации ситуации, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике Михаил Делягин в эфире одного из федеральных телеканалов предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности Азербайджана.
"Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это скорее заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Безусловно, мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров. Азербайджан относится к категории стран-партнеров, и тем более в условиях, когда Россия прикладывает очень энергичные усилия по поддержанию мира в районе Карабаха и по выполнению всеми сторонами соответствующих обязательств", — сказал Песков журналистам.
Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ими было нанесено четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, говорится в бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта. Москва принимает меры по деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе.
Спикер парламента Азербайджана Сагиба Гафарова - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
10:44Ситуация в Нагорном Карабахе
Главы парламентов Азербайджана и Армении поспорили из-за Карабаха
 
Ситуация в Нагорном КарабахеМихаил ДелягинДмитрий ПесковРоссияАзербайджанНагорный Карабах
 
 
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