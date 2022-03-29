https://ria.ru/20220329/abramovich-1780616334.html

Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины

Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022

Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины

Бизнесмен Роман Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия участников переговоров России и Украины президентом Турции Тайипом Эрдоганом,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:46

2022-03-29T10:46

2022-03-29T10:46

обострение ситуации в днр и лнр

роман абрамович

реджеп тайип эрдоган

турция

стамбул

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия участников переговоров России и Украины президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передаёт во вторник корреспондент РИА Новости.Делегации сидели друг напротив друга за длинным столом, Эрдоган выступал с трибуны, а российский предприниматель занимал место в торце в числе других приглашённых на мероприятие.Для прослушивания речи президента Турции он воспользовался наушниками с синхронным переводом.

https://realty.ria.ru/20220325/abramovich-1780160157.html

турция

стамбул

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Влада Копылова

роман абрамович, реджеп тайип эрдоган, турция, стамбул