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Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/abramovich-1780616334.html
Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины
Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022
Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины
Бизнесмен Роман Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия участников переговоров России и Украины президентом Турции Тайипом Эрдоганом,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:46
2022-03-29T10:46
обострение ситуации в днр и лнр
роман абрамович
реджеп тайип эрдоган
турция
стамбул
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия участников переговоров России и Украины президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передаёт во вторник корреспондент РИА Новости.Делегации сидели друг напротив друга за длинным столом, Эрдоган выступал с трибуны, а российский предприниматель занимал место в торце в числе других приглашённых на мероприятие.Для прослушивания речи президента Турции он воспользовался наушниками с синхронным переводом.
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роман абрамович, реджеп тайип эрдоган, турция, стамбул
10:46 29.03.2022
 
Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины

Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины в Стамбуле

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предприниматель Роман Абрамович перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предприниматель Роман Абрамович перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предприниматель Роман Абрамович перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия участников переговоров России и Украины президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передаёт во вторник корреспондент РИА Новости.
Делегации сидели друг напротив друга за длинным столом, Эрдоган выступал с трибуны, а российский предприниматель занимал место в торце в числе других приглашённых на мероприятие.
Для прослушивания речи президента Турции он воспользовался наушниками с синхронным переводом.
Предприниматель Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 19:36
Представитель Абрамовича опроверг информацию о покупке жилья в Дубае
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоман АбрамовичРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияСтамбул
 
 
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