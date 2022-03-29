Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины
Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины в Стамбуле
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предприниматель Роман Абрамович перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предприниматель Роман Абрамович перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия участников переговоров России и Украины президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передаёт во вторник корреспондент РИА Новости.
Делегации сидели друг напротив друга за длинным столом, Эрдоган выступал с трибуны, а российский предприниматель занимал место в торце в числе других приглашённых на мероприятие.
Для прослушивания речи президента Турции он воспользовался наушниками с синхронным переводом.