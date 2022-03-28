14:07 28.03.2022 (обновлено: 15:06 28.03.2022)
Путин присвоил гвардейское звание бригадам береговой охраны и морпехов
Путин присвоил звание гвардейских бригадам береговой охраны и морской пехоты
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 126-й отдельной бригаде береговой обороны, а также 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетных наименований "гвардейские", документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
"Присвоить 126 отдельной бригаде береговой обороны почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 126 отдельная гвардейская бригада береговой обороны", - указано в документе.
Звание Героя России ранее было присвоено командиру танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны старшему лейтенанту Антону Старостину. Как сообщили в Минобороны, во время захвата переправы через реку Днепр экипаж танка под его руководством в числе первых ворвался на мост и обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала.
"Указом президента 126 отдельной бригаде береговой обороны, которая дислоцируется в селе Перевальном Симферопольского района, присвоено почетное звание гвардейской за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. Поздравляю личный состав бригады! Вы – достойные наследники победителей, достойные продолжатели славных традиций российской армии", - написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны входит в состав 22-го армейского корпуса Береговых войск Черноморского флота России. 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты является тактическим соединением морской пехоты Тихоокеанского флота.
Бетонную дамбу, сооруженную на территории Херсонской области в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, специалисты министерства обороны России ликвидировали в конце февраля.