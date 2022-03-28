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Путин присвоил гвардейское звание бригадам береговой охраны и морпехов - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/zvanie-1780465526.html
Путин присвоил гвардейское звание бригадам береговой охраны и морпехов
Путин присвоил гвардейское звание бригадам береговой охраны и морпехов - РИА Новости, 28.03.2022
Путин присвоил гвардейское звание бригадам береговой охраны и морпехов
Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 126-й отдельной бригаде береговой обороны, а также 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетных... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:07
2022-03-28T15:06
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 126-й отдельной бригаде береговой обороны, а также 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетных наименований "гвардейские", документы опубликованы на официальном портале правовой информации."Присвоить 126 отдельной бригаде береговой обороны почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 126 отдельная гвардейская бригада береговой обороны", - указано в документе.Звание Героя России ранее было присвоено командиру танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны старшему лейтенанту Антону Старостину. Как сообщили в Минобороны, во время захвата переправы через реку Днепр экипаж танка под его руководством в числе первых ворвался на мост и обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала."Указом президента 126 отдельной бригаде береговой обороны, которая дислоцируется в селе Перевальном Симферопольского района, присвоено почетное звание гвардейской за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. Поздравляю личный состав бригады! Вы – достойные наследники победителей, достойные продолжатели славных традиций российской армии", - написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны входит в состав 22-го армейского корпуса Береговых войск Черноморского флота России. 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты является тактическим соединением морской пехоты Тихоокеанского флота.Бетонную дамбу, сооруженную на территории Херсонской области в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, специалисты министерства обороны России ликвидировали в конце февраля.
https://ria.ru/20220328/kanal-1780460763.html
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владимир путин, общество, вооруженные силы рф
14:07 28.03.2022 (обновлено: 15:06 28.03.2022)
 
Путин присвоил гвардейское звание бригадам береговой охраны и морпехов

Путин присвоил звание гвардейских бригадам береговой охраны и морской пехоты

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 126-й отдельной бригаде береговой обороны, а также 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетных наименований "гвардейские", документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
"Присвоить 126 отдельной бригаде береговой обороны почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 126 отдельная гвардейская бригада береговой обороны", - указано в документе.
Звание Героя России ранее было присвоено командиру танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны старшему лейтенанту Антону Старостину. Как сообщили в Минобороны, во время захвата переправы через реку Днепр экипаж танка под его руководством в числе первых ворвался на мост и обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала.
"Указом президента 126 отдельной бригаде береговой обороны, которая дислоцируется в селе Перевальном Симферопольского района, присвоено почетное звание гвардейской за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. Поздравляю личный состав бригады! Вы – достойные наследники победителей, достойные продолжатели славных традиций российской армии", - написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Военнослужащий ВС России на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны входит в состав 22-го армейского корпуса Береговых войск Черноморского флота России. 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты является тактическим соединением морской пехоты Тихоокеанского флота.
Бетонную дамбу, сооруженную на территории Херсонской области в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, специалисты министерства обороны России ликвидировали в конце февраля.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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