Лавров заявил о готовности провести переговоры с Украиной в другом городе
Глава МИД Лавров: Россия готова рассмотреть встречу с Украиной в других городах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия будет готова в будущем рассмотреть и другие города для проведения переговоров с Украиной, включая Белград, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник - ожидается, что они стартуют 29 марта.
"Место для переговоров должно быть приемлемым для обеих команд. Мы вот три раунда очных переговоров проводили в Белоруссии, затем был перерыв по техническим причинам, трудно было встречаться напрямую. Сейчас вот договоренность достигнута по встрече в Стамбуле, она отражает ту географическую точку, в отношении которой совпали возможности и той, и другой стороны. Хотя, повторю, мы, конечно же, будем готовы рассматривать и другие локации, в том числе Белград", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.