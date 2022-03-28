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Лавров заявил о готовности провести переговоры с Украиной в другом городе - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/vstrecha-1780442540.html
Лавров заявил о готовности провести переговоры с Украиной в другом городе
Лавров заявил о готовности провести переговоры с Украиной в другом городе - РИА Новости, 28.03.2022
Лавров заявил о готовности провести переговоры с Украиной в другом городе
Россия будет готова в будущем рассмотреть и другие города для проведения переговоров с Украиной, включая Белград, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:48
2022-03-28T12:48
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
турция
сербия
в мире
стамбул
белоруссия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия будет готова в будущем рассмотреть и другие города для проведения переговоров с Украиной, включая Белград, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник - ожидается, что они стартуют 29 марта."Место для переговоров должно быть приемлемым для обеих команд. Мы вот три раунда очных переговоров проводили в Белоруссии, затем был перерыв по техническим причинам, трудно было встречаться напрямую. Сейчас вот договоренность достигнута по встрече в Стамбуле, она отражает ту географическую точку, в отношении которой совпали возможности и той, и другой стороны. Хотя, повторю, мы, конечно же, будем готовы рассматривать и другие локации, в том числе Белград", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
https://ria.ru/20220328/peregovory-1780435847.html
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780392563.html
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россия, украина, турция, сербия, в мире, стамбул, белоруссия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, вооруженные силы рф
12:48 28.03.2022
 
Лавров заявил о готовности провести переговоры с Украиной в другом городе

Глава МИД Лавров: Россия готова рассмотреть встречу с Украиной в других городах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия будет готова в будущем рассмотреть и другие города для проведения переговоров с Украиной, включая Белград, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник - ожидается, что они стартуют 29 марта.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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"Место для переговоров должно быть приемлемым для обеих команд. Мы вот три раунда очных переговоров проводили в Белоруссии, затем был перерыв по техническим причинам, трудно было встречаться напрямую. Сейчас вот договоренность достигнута по встрече в Стамбуле, она отражает ту географическую точку, в отношении которой совпали возможности и той, и другой стороны. Хотя, повторю, мы, конечно же, будем готовы рассматривать и другие локации, в том числе Белград", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаТурцияСербияВ миреСтамбулБелоруссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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