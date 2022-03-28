https://ria.ru/20220328/lavrov-1780414232.html
Интервью Сергея Лаврова сербским СМИ. Прямая трансляция
Интервью Сергея Лаврова сербским СМИ. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.03.2022
Интервью Сергея Лаврова сербским СМИ. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью сербским СМИ: "Радио и телевидение Сербии", газете "Вечерне новости", информационному РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:45
2022-03-28T12:45
2022-03-28T12:45
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью сербским СМИ: "Радио и телевидение Сербии", газете "Вечерне новости", информационному агентству "ТАНЮГ" и газете "Политика".
РИА Новости
1
5
4.7
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Интервью Сергея Лаврова сербским СМИ
LIVE: Интервью Сергея Лаврова сербским СМИ
2022-03-28T12:45
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PT72M09S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
Интервью Сергея Лаврова сербским СМИ. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью сербским СМИ: "Радио и телевидение Сербии", газете "Вечерне новости", информационному агентству "ТАНЮГ" и газете "Политика".
2022-03-28T12:45
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PT72M09S
Интервью Сергея Лаврова сербским СМИ. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью сербским СМИ: "Радио и телевидение Сербии", газете "Вечерне новости", информационному агентству "ТАНЮГ" и газете "Политика".