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Интервью Сергея Лаврова сербским СМИ. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.03.2022
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Интервью Сергея Лаврова сербским СМИ. Прямая трансляция
Интервью Сергея Лаврова сербским СМИ. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.03.2022
Интервью Сергея Лаврова сербским СМИ. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью сербским СМИ: "Радио и телевидение Сербии", газете "Вечерне новости", информационному РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:45
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сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью сербским СМИ: "Радио и телевидение Сербии", газете "Вечерне новости", информационному агентству "ТАНЮГ" и газете "Политика".
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Интервью Сергея Лаврова сербским СМИ
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
Интервью Сергея Лаврова сербским СМИ. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью сербским СМИ: "Радио и телевидение Сербии", газете "Вечерне новости", информационному агентству "ТАНЮГ" и газете "Политика".
2022-03-28T12:45
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12:45 28.03.2022
 

Интервью Сергея Лаврова сербским СМИ. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью сербским СМИ: "Радио и телевидение Сербии", газете "Вечерне новости", информационному агентству "ТАНЮГ" и газете "Политика".
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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