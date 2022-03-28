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Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/vstrecha-1780430396.html
Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским, заявил Лавров
Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022
Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, но важно, чтобы эта встреча... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:02
2022-03-28T13:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, но важно, чтобы эта встреча была хорошо подготовлена."Президент Путин многократно комментировал эту тему и буквально не так давно вновь к ней возвращался, отвечая на вопросы своих зарубежных коллег, с которыми он находится в регулярном диалоге, в том числе и по вопросам ситуации на Украине. Он сказал, что он никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским, единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены", - сказал министр в ходе интервью сербским СМИ.Лавров добавил, что сейчас "ситуация такова, и вот эта кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал, все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться "вот, что ты думаешь, что я думаю?" это сейчас просто будет контрпродуктивно".
https://ria.ru/20220324/peregovory-1779791258.html
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"Важно, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены" – Лавров о переговорах Путина и Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, но важно, чтобы эта встреча была хорошо подготовлена. "Президент Путин многократно комментировал эту тему и буквально не так давно вновь к ней возвращался, отвечая на вопросы своих зарубежных коллег, с которыми он находится в регулярном диалоге, в том числе и по вопросам ситуации на Украине. Он сказал, что он никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским, единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены", - сказал министр в ходе интервью сербским СМИ.
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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:02 28.03.2022 (обновлено: 13:03 28.03.2022)
 
Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: президент Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, но важно, чтобы эта встреча была хорошо подготовлена.
"Президент Путин многократно комментировал эту тему и буквально не так давно вновь к ней возвращался, отвечая на вопросы своих зарубежных коллег, с которыми он находится в регулярном диалоге, в том числе и по вопросам ситуации на Украине. Он сказал, что он никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским, единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены", - сказал министр в ходе интервью сербским СМИ.
Лавров добавил, что сейчас "ситуация такова, и вот эта кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал, все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться "вот, что ты думаешь, что я думаю?" это сейчас просто будет контрпродуктивно".
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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