https://ria.ru/20220328/ustupka-1780460898.html

Политолог рассказал об уступке России в переговорах с Украиной

Политолог рассказал об уступке России в переговорах с Украиной - РИА Новости, 28.03.2022

Политолог рассказал об уступке России в переговорах с Украиной

Проведение очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле - это тактическая уступка со стороны России, считает гендиректор Российского совета по... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:51

2022-03-28T13:51

2022-03-28T13:51

обострение ситуации в днр и лнр

политика

россия

украина

андрей кортунов

стамбул

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Проведение очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле - это тактическая уступка со стороны России, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эти переговоры, как ожидается, стартуют 29 марта. Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что шансы на договоренность между Москвой и Киевом есть."В каком-то смысле это уступка украинской стороне, поскольку территория Белоруссии - это более комфортное для России место проведения переговоров. А Стамбул - это, напротив, место, которое удобнее для украинской стороны, поскольку президент Турции Тайип Эрдоган с 2014 года неизменно выступал в поддержку Украины. Турция является членом НАТО, там есть своя позиция в отношении других региональных проблем, не совпадающая с российской. В общем это в каком-то смысле переговоры почти что на украинской территории", - сказал он в беседе с РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

https://ria.ru/20220328/peregovory-1780433110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, украина, андрей кортунов, стамбул