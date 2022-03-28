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Tetra Pak ограничит выпуск упаковок для вина и напитков, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.03.2022
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Tetra Pak ограничит выпуск упаковок для вина и напитков, сообщают СМИ
Tetra Pak ограничит выпуск упаковок для вина и напитков, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.03.2022
Tetra Pak ограничит выпуск упаковок для вина и напитков, сообщают СМИ
Крупнейший в России поставщик упаковки Tetra Pak на время откажется от выпуска в стране упаковок для вина и напитков объемом два литра, производители напитков в РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:51
2022-03-28T09:51
экономика
россия
tetra pak
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Крупнейший в России поставщик упаковки Tetra Pak на время откажется от выпуска в стране упаковок для вина и напитков объемом два литра, производители напитков в ответ намерены повысить цены для того, чтобы снизить спрос на такую продукцию, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли."Tetra Pak на время откажется от выпуска упаковок для вина и напитков объемом два литра. Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки... Tetra Pak уведомила клиентов в РФ о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки ряда комплектующих, сообщили источники "Ъ" среди производителей продуктов и напитков", - пишет газета.Она уточняет, что проблемы с закупкой пищевой упаковки у производителей обострились после начала военной операции РФ на Украине, последовавших девальвации рубля и перебоев с логистикой. По словам источников газеты, ряд компаний, опасаясь дефицита, сделали запасы упаковки на несколько месяцев вперед, в то же время у Tetra Pak остается сырья в России меньше чем на месяц.В Tetra Pak подтвердили газете, что сфокусировались на выпуске упаковочного материала для социально значимых продуктов, в том числе молока и детского питания. Крупнейший в России производитель сырого молока ГК "Эконива" говорит, что по всем социально значимым товарам Tetra Pak полностью обеспечивает компанию упаковкой, отмечает "Коммерсантъ".В то же время источник газеты в продуктовой рознице отмечает, что федеральные поставщики молочной продукции сообщают о достаточных запасах Tetra Pak и прорабатывают альтернативные варианты поставок упаковки. Однако от локальных предприятий есть уведомления о возможном дефиците Tetra Pak, в связи с чем часть из них планирует перейти на пластиковую упаковку и пленку, говорится в материале газеты."Упаковка в два литра — самый низкодоходный формат для любого производителя напитков, и это основной продукт для увеличения доли рынка в натуральном выражении. Собеседник "Ъ" в рознице добавляет, что некоторые производители напитков уже отменяют скидки и повышают цены, что должно привести к падению спроса и позволит сохранить упаковку на более длительный период", - отмечает газета.О проблемах с упаковкой уже сообщают и производители вина. По оценкам информационного центра WineRetail, на долю российской винодельческой продукции в Tetra Pak приходится около 5–7% оборота винной категории крупных сетей. В Минсельхозе заявили, что вопрос обеспечения пищевых предприятий упаковочными материалами прорабатывается совместно заинтересованными ведомствами и отраслевым сообществом, добавляет "Коммерсантъ".
https://ria.ru/20220321/upakovka-1779233772.html
https://ria.ru/20220321/tetrapak-1779263170.html
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экономика, россия, tetra pak, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
09:51 28.03.2022
 
Tetra Pak ограничит выпуск упаковок для вина и напитков, сообщают СМИ

"Ъ": Tetra Pak временно откажется от выпуска в России двухлитровых упаковок для напитков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродажа соков в супермаркете
Продажа соков в супермаркете - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Продажа соков в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Крупнейший в России поставщик упаковки Tetra Pak на время откажется от выпуска в стране упаковок для вина и напитков объемом два литра, производители напитков в ответ намерены повысить цены для того, чтобы снизить спрос на такую продукцию, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.
"Tetra Pak на время откажется от выпуска упаковок для вина и напитков объемом два литра. Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки... Tetra Pak уведомила клиентов в РФ о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки ряда комплектующих, сообщили источники "Ъ" среди производителей продуктов и напитков", - пишет газета.
Она уточняет, что проблемы с закупкой пищевой упаковки у производителей обострились после начала военной операции РФ на Украине, последовавших девальвации рубля и перебоев с логистикой. По словам источников газеты, ряд компаний, опасаясь дефицита, сделали запасы упаковки на несколько месяцев вперед, в то же время у Tetra Pak остается сырья в России меньше чем на месяц.
В Tetra Pak подтвердили газете, что сфокусировались на выпуске упаковочного материала для социально значимых продуктов, в том числе молока и детского питания. Крупнейший в России производитель сырого молока ГК "Эконива" говорит, что по всем социально значимым товарам Tetra Pak полностью обеспечивает компанию упаковкой, отмечает "Коммерсантъ".
Молоко - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 11:43
В Госдуме предложили альтернативу тетрапаку для молока
В то же время источник газеты в продуктовой рознице отмечает, что федеральные поставщики молочной продукции сообщают о достаточных запасах Tetra Pak и прорабатывают альтернативные варианты поставок упаковки. Однако от локальных предприятий есть уведомления о возможном дефиците Tetra Pak, в связи с чем часть из них планирует перейти на пластиковую упаковку и пленку, говорится в материале газеты.
"Упаковка в два литра — самый низкодоходный формат для любого производителя напитков, и это основной продукт для увеличения доли рынка в натуральном выражении. Собеседник "Ъ" в рознице добавляет, что некоторые производители напитков уже отменяют скидки и повышают цены, что должно привести к падению спроса и позволит сохранить упаковку на более длительный период", - отмечает газета.
О проблемах с упаковкой уже сообщают и производители вина. По оценкам информационного центра WineRetail, на долю российской винодельческой продукции в Tetra Pak приходится около 5–7% оборота винной категории крупных сетей. В Минсельхозе заявили, что вопрос обеспечения пищевых предприятий упаковочными материалами прорабатывается совместно заинтересованными ведомствами и отраслевым сообществом, добавляет "Коммерсантъ".
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ЭкономикаРоссияTetra PakМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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