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В США заявили о планах вести войну до "последнего украинца"

В США заявили о планах вести войну до "последнего украинца" - РИА Новости, 28.03.2022

В США заявили о планах вести войну до "последнего украинца"

США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. С таким утверждением в статье для информационного портала The Gray... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T02:22

2022-03-28T02:22

2022-03-28T08:39

обострение ситуации в днр и лнр

россия

сша

нато

санкции в отношении россии

украина

ситуация на украине

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. С таким утверждением в статье для информационного портала The Gray Zone выступил отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман.Действия официального Вашингтона, полагает он, не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. "Мне кажется, все, что делают сейчас США, не только не способствует ускорению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а наоборот, направлено на продление войны", - отметил эксперт.В Соединенных Штатах, полагает дипломат, которые считают, что сложившаяся ситуация играет на руку стране: кризис подкрепляет негативное отношение к России, он выгоден для национального военно-промышленного комплекса и, кроме того, усиливает НАТО.США будут бороться с Россией "до последнего украинца", резюмировал Фриман.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.После начала специальной военной западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, сша, нато, санкции в отношении россии, украина, ситуация на украине, в мире