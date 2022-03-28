https://ria.ru/20220328/ukraina-1780530243.html

России не оставили выбора по Украине, заявила Матвиенко

России не оставили выбора по Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.03.2022

России не оставили выбора по Украине, заявила Матвиенко

Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы остановить кровопролитие на Украине, ту войну, которую развязал Киев, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:30

2022-03-28T17:30

2022-03-28T18:00

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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россия

украина

совет федерации рф

валентина матвиенко

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АЛМА-АТА, 28 мар - РИА Новости. Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы остановить кровопролитие на Украине, ту войну, которую развязал Киев, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник в ходе встречи с главной Сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым.Она напомнила, что спецоперация РФ направлена на демилитаризацию Украины, денацификацию."Наши вооруженные силы точечно работают, чтобы убрать угрозу для России и не только для России", - отметила она. Законодатель подчеркнула, что правда о тех преступлениях, которые творят националисты на Украине, будет предъявлена миру, "мы все документируем".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778673409.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, совет федерации рф, валентина матвиенко