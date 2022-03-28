17:30 28.03.2022 (обновлено: 18:00 28.03.2022)
России не оставили выбора по Украине, заявила Матвиенко
Спикер СФ Матвиенко заявила о желании России закончить развязанную Киевом войну на Украине
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
АЛМА-АТА, 28 мар - РИА Новости. Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы остановить кровопролитие на Украине, ту войну, которую развязал Киев, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник в ходе встречи с главной Сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым.
Она напомнила, что спецоперация РФ направлена на демилитаризацию Украины, денацификацию.
"Наши вооруженные силы точечно работают, чтобы убрать угрозу для России и не только для России", - отметила она. Законодатель подчеркнула, что правда о тех преступлениях, которые творят националисты на Украине, будет предъявлена миру, "мы все документируем".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.