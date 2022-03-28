Рейтинг@Mail.ru
Запад "уже отчелночил свое" в украинском урегулировании, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780462121.html
Запад "уже отчелночил свое" в украинском урегулировании, заявил Лавров
Запад "уже отчелночил свое" в украинском урегулировании, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022
Запад "уже отчелночил свое" в украинском урегулировании, заявил Лавров
Россия, согласившись на переговоры с Украиной, дает шанс дипломатии, но не хотела бы видеть западные страны в качестве посредников - "они уже отчелночили свое", РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:55
2022-03-28T13:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
стамбул
минск
украина
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия, согласившись на переговоры с Украиной, дает шанс дипломатии, но не хотела бы видеть западные страны в качестве посредников - "они уже отчелночили свое", верить им нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас нам говорят - дайте шанс дипломатии. Конечно, мы хотим дать шанс дипломатии. Поэтому мы и согласились на переговоры, которые возобновляются в Стамбуле. Но есть множество примеров, когда достижения дипломатии разрушались западными коллегами. Верить им теперь нельзя. И никаких челноков от наших западных коллег я бы не хотел видеть, потому что они уже отчелночили свое: и в феврале 2014 года на Украине, и в феврале 2015 года в Минске", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.Он напомнил, что в феврале 2014 года Евросоюз выступил гарантом договоренности между президентом Украины и оппозиций - "это была вершина дипломатии, и на утро оппозиция плюнула в эту дипломатию, и ЕС вынужден был проглотить"."Затем, дипломатия достигла новых высот - в феврале 2015 года в Минске подписаны соглашения, которые положили конец войне на востоке Украины и открыли путь к восстановлению территориальной целостности Украины через предоставление особого статуса Донбассу", - добавил Лавров.Министр отметил, что Евросоюз участвовал в достижении дипломатического результата, "но Евросоюз полностью доказал свою несостоятельность как организация, которая способна выполнить то, о чем договариваются".
https://ria.ru/20220328/oruzhie-1780421032.html
https://ria.ru/20220328/provokator-1780380278.html
стамбул
минск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, минск, украина, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:55 28.03.2022
 
Запад "уже отчелночил свое" в украинском урегулировании, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Запад "уже отчелночил свое" в украинском урегулировании

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия, согласившись на переговоры с Украиной, дает шанс дипломатии, но не хотела бы видеть западные страны в качестве посредников - "они уже отчелночили свое", верить им нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас нам говорят - дайте шанс дипломатии. Конечно, мы хотим дать шанс дипломатии. Поэтому мы и согласились на переговоры, которые возобновляются в Стамбуле. Но есть множество примеров, когда достижения дипломатии разрушались западными коллегами. Верить им теперь нельзя. И никаких челноков от наших западных коллег я бы не хотел видеть, потому что они уже отчелночили свое: и в феврале 2014 года на Украине, и в феврале 2015 года в Минске", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.
Беспилотные летательные аппараты Орион - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 11:18
В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине
Он напомнил, что в феврале 2014 года Евросоюз выступил гарантом договоренности между президентом Украины и оппозиций - "это была вершина дипломатии, и на утро оппозиция плюнула в эту дипломатию, и ЕС вынужден был проглотить".
"Затем, дипломатия достигла новых высот - в феврале 2015 года в Минске подписаны соглашения, которые положили конец войне на востоке Украины и открыли путь к восстановлению территориальной целостности Украины через предоставление особого статуса Донбассу", - добавил Лавров.
Министр отметил, что Евросоюз участвовал в достижении дипломатического результата, "но Евросоюз полностью доказал свою несостоятельность как организация, которая способна выполнить то, о чем договариваются".
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 01:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Китае объяснили, как США спровоцировали кризис на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСтамбулМинскУкраинаЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала