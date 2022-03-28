Запад "уже отчелночил свое" в украинском урегулировании, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Запад "уже отчелночил свое" в украинском урегулировании
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия, согласившись на переговоры с Украиной, дает шанс дипломатии, но не хотела бы видеть западные страны в качестве посредников - "они уже отчелночили свое", верить им нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас нам говорят - дайте шанс дипломатии. Конечно, мы хотим дать шанс дипломатии. Поэтому мы и согласились на переговоры, которые возобновляются в Стамбуле. Но есть множество примеров, когда достижения дипломатии разрушались западными коллегами. Верить им теперь нельзя. И никаких челноков от наших западных коллег я бы не хотел видеть, потому что они уже отчелночили свое: и в феврале 2014 года на Украине, и в феврале 2015 года в Минске", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.
Он напомнил, что в феврале 2014 года Евросоюз выступил гарантом договоренности между президентом Украины и оппозиций - "это была вершина дипломатии, и на утро оппозиция плюнула в эту дипломатию, и ЕС вынужден был проглотить".
"Затем, дипломатия достигла новых высот - в феврале 2015 года в Минске подписаны соглашения, которые положили конец войне на востоке Украины и открыли путь к восстановлению территориальной целостности Украины через предоставление особого статуса Донбассу", - добавил Лавров.
Министр отметил, что Евросоюз участвовал в достижении дипломатического результата, "но Евросоюз полностью доказал свою несостоятельность как организация, которая способна выполнить то, о чем договариваются".