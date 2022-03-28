https://ria.ru/20220328/ukraina-1780462121.html

Запад "уже отчелночил свое" в украинском урегулировании, заявил Лавров

Запад "уже отчелночил свое" в украинском урегулировании, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022

Запад "уже отчелночил свое" в украинском урегулировании, заявил Лавров

Россия, согласившись на переговоры с Украиной, дает шанс дипломатии, но не хотела бы видеть западные страны в качестве посредников - "они уже отчелночили свое", РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:55

2022-03-28T13:55

2022-03-28T13:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

стамбул

минск

украина

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия, согласившись на переговоры с Украиной, дает шанс дипломатии, но не хотела бы видеть западные страны в качестве посредников - "они уже отчелночили свое", верить им нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас нам говорят - дайте шанс дипломатии. Конечно, мы хотим дать шанс дипломатии. Поэтому мы и согласились на переговоры, которые возобновляются в Стамбуле. Но есть множество примеров, когда достижения дипломатии разрушались западными коллегами. Верить им теперь нельзя. И никаких челноков от наших западных коллег я бы не хотел видеть, потому что они уже отчелночили свое: и в феврале 2014 года на Украине, и в феврале 2015 года в Минске", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.Он напомнил, что в феврале 2014 года Евросоюз выступил гарантом договоренности между президентом Украины и оппозиций - "это была вершина дипломатии, и на утро оппозиция плюнула в эту дипломатию, и ЕС вынужден был проглотить"."Затем, дипломатия достигла новых высот - в феврале 2015 года в Минске подписаны соглашения, которые положили конец войне на востоке Украины и открыли путь к восстановлению территориальной целостности Украины через предоставление особого статуса Донбассу", - добавил Лавров.Министр отметил, что Евросоюз участвовал в достижении дипломатического результата, "но Евросоюз полностью доказал свою несостоятельность как организация, которая способна выполнить то, о чем договариваются".

https://ria.ru/20220328/oruzhie-1780421032.html

https://ria.ru/20220328/provokator-1780380278.html

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Ольга Маркова

в мире, стамбул, минск, украина, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров