https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

"Русские должны там увязнуть". Как США подогревают конфликт на Украине

"Русские должны там увязнуть". Как США подогревают конфликт на Украине - РИА Новости, 28.03.2022

"Русские должны там увязнуть". Как США подогревают конфликт на Украине

На Украину через польскую границу практически ежедневно идут железнодорожные составы и автомобильные колонны с западным вооружением. НАТО пытается спешно... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T08:00

2022-03-28T08:00

2022-03-28T08:00

безопасность

владимир зеленский

сергей лавров

борис джонсон

россия

львовская область

киев

министерство обороны сша

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Андрей Коц. На Украину через польскую границу практически ежедневно идут железнодорожные составы и автомобильные колонны с западным вооружением. НАТО пытается спешно восстановить боеспособность ВСУ и тем самым замедлить российскую спецоперацию. Однако сделать это очень непросто — за месяц боевых действий украинские силовики понесли огромные потери в тяжелой технике, заменить которую попросту нечем.Восстановить ПВОДенег для ВСУ в НАТО не жалеют. В ближайшие дни США планируют начать поставки в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 800 миллионов долларов: стрелковое оружие, противотанковые и переносные зенитные комплексы, радары для контрбатарейной борьбы, боеприпасы, средства индивидуальной защиты. Что-то присылали и раньше, но теперь Вашингтон расширил ассортимент.Как сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, Киеву впервые предоставят тяжелую технику. Пока речь идет о советских комплексах ПВО, стоявших на вооружении стран Варшавского договора и хорошо знакомых украинским специалистам. За десятилетия американцы собрали неплохую "коллекцию": десятки ЗРК "Оса", "Тор-М2", "Бук", С-300В.США убеждают союзников помочь и современными средствами ПВО. Например, попросили Турцию передать Киеву ЗРС С-400 российского производства. В обмен пообещали собственные, а также возвращение в программу истребителя пятого поколения F-35. Анкара отказала, пояснив, что не хочет портить отношения ни с Россией, ни с Украиной.Активно вооружает ВСУ и Евросоюз, выделивший на это миллиард евро из Европейского фонда мира. Германия планирует отгрузить две тысячи гранатометов Panzerfaust из запасов бундесвера. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в преддверии саммитов Евросоюза, G7 и НАТО объявил об отправке шести тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW и Javelin. Ранее Лондон уже поставил около четырех тысяч ПТРК. Как утверждают в местной прессе, это грозит дефицитом в самой британской армии.Уничтожить на подходеРазумеется, Россия реагирует. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал: летальные средства Киев получает в упрощенном порядке и это грозит "расползанием передаваемого ВСУ ракетного вооружения по Евросоюзу и соседним регионам". К примеру, террористы с ПЗРК Stinger станут большой проблемой для гражданской авиации.Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул: любые грузы военного назначения, прибывающие на Украину, рассматриваются как законные цели. В том, что российская армия способна наносить удары по западной части страны, сомневаться не приходится. Так, Яворовский полигон во Львовской области, по которому в марте отработали крылатыми ракетами, находится всего в 25 километрах от польско-украинской границы."Удар по Яворовскому полигону четко показал, что мы говорим серьезно, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков. — И никаких поблажек в вопросе поддержки боевых действий на территории Украины вооружением или наемниками не допустим. Когда наша разведка обнаруживает замаскированные склады или колонны, они уничтожаются. И западные страны должны это четко понимать".Колоссальные потериОднако президенту Владимиру Зеленскому поставок оружия мало. На саммите НАТО он заявил: Киеву нужна военная помощь без ограничений. И добавил, что альянс мог бы поделиться с Украиной одним процентом своих танков и самолетов. Вряд ли его желание исполнится. Украинские танкисты и летчики не умеют обращаться с западной техникой. А НАТО не рискнет отправлять экипажи, так как это — прямое столкновение с Россией.Зеленского понять можно. За месяц боевых действий ВСУ потеряли тысячи единиц боевой техники, заменить которую в строевых частях нечем. Согласно отчетам Минобороны России, уничтожили уже 1572 танка и других боевых бронированных машин. Это очень много. По данным ежегодного аналитического доклада The Military Balance, до 24 февраля у Украины было около 2400 танков, БМП и бронетранспортеров.Тяжелые потери понесла и артиллерия: 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 орудия и миномета (было около 1770). Кроме того, поражены 189 из 320 зенитно-ракетных комплексов. Подавляющее большинство уцелевших ЗРК не боеспособны и никак не угрожают российской авиации.А вот украинские ВВС фактически прекратили существование. Из 215 самолетов и вертолетов 184 уже не взлетят никогда. Кроме того, ВКС и войсковая ПВО России сбили в воздухе 246 беспилотников различного назначения, в том числе ударные Bayraktar TB2 турецкого производства.

https://ria.ru/20220325/aerodromy-1780099640.html

https://ria.ru/20220325/oruzhie-1780097787.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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