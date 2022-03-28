https://ria.ru/20220328/twitter-1780504770.html
В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой - РИА Новости, 28.03.2022
В работе Twitter произошел сбой
Пользователи Twitter из ряда стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:13
2022-03-28T16:13
2022-03-28T16:13
италия
франция
калифорния
twitter
технологии
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пользователи Twitter из ряда стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в 14.48 мск. В основном сообщения о неполадках поступают из Великобритании, где с ними столкнулись более 4,5 тысячи пользователей. Также сбои были зафиксированы в Германии, Франции, Канаде, и Италии.Большая часть пользователей отмечает ошибки в работе веб-сайта. Сбои происходят также с приложением и при соединении с сервером.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/svyaz-1780412408.html
италия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, франция, калифорния, twitter, технологии
В работе Twitter произошел сбой
Пользователи Twitter пожаловались на сбои в работе сайта и приложения