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Минцифры рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы - РИА Новости, 29.03.2022
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Минцифры рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы
Минцифры рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы - РИА Новости, 29.03.2022
Минцифры рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы
Минцифры направило сотовым операторам письмо, в котором рекомендовало сократить объемы трафика для абонентов. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-28T21:28
2022-03-29T01:37
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
экономика
общество
технологии
билайн
мегафон
вымпелком
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Минцифры направило сотовым операторам письмо, в котором рекомендовало сократить объемы трафика для абонентов. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.В письме поясняется, что в условиях нынешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования нужно найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Это позволит обеспечить равномерную нагрузку на сеть и добиться нормального функционирования всей российской инфраструктуры связи."В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объемы потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объемов. Исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы", — говорится в документе.При этом в ведомстве отметили, что принимают все меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг.Среди адресатов письма значатся "Ростелеком", "Мегафон", "Вымпелком" ("Билайн"), "Мобильные ТелеСистемы" и "Т2 Мобайл".В "Мегафоне" рекомендацию Минцифры назвали "рациональной и своевременной" с учетом сложностей с поставками оборудования. В МТС сочли, что это решение даст операторам необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета. Оператор Tele2 отметил, что безлимитные тарифы мало востребованы у его клиентов, к тому же они создают избыточную нагрузку на сеть.
https://ria.ru/20220319/podderzhka-1778985225.html
https://ria.ru/20220328/lte-1780483460.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, общество, технологии, билайн, мегафон, вымпелком
21:28 28.03.2022 (обновлено: 01:37 29.03.2022)
 
Минцифры рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы

Минцифры России рекомендовало операторам сотовой связи отказаться от безлимитных тарифов

© Fotolia / Yves Damin Человек разговаривает по телефону
Человек разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Fotolia / Yves Damin
Человек разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Минцифры направило сотовым операторам письмо, в котором рекомендовало сократить объемы трафика для абонентов. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
В письме поясняется, что в условиях нынешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования нужно найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Это позволит обеспечить равномерную нагрузку на сеть и добиться нормального функционирования всей российской инфраструктуры связи.
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"В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объемы потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объемов. Исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы", — говорится в документе.
При этом в ведомстве отметили, что принимают все меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг.
Среди адресатов письма значатся "Ростелеком", "Мегафон", "Вымпелком" ("Билайн"), "Мобильные ТелеСистемы" и "Т2 Мобайл".
В "Мегафоне" рекомендацию Минцифры назвали "рациональной и своевременной" с учетом сложностей с поставками оборудования. В МТС сочли, что это решение даст операторам необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета. Оператор Tele2 отметил, что безлимитные тарифы мало востребованы у его клиентов, к тому же они создают избыточную нагрузку на сеть.
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РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ЭкономикаОбществоТехнологииБилайнМегафонВымпелКом
 
 
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