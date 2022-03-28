https://ria.ru/20220328/svyaz-1780571530.html

Минцифры рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы

Минцифры рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы - РИА Новости, 29.03.2022

Минцифры рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы

Минцифры направило сотовым операторам письмо, в котором рекомендовало сократить объемы трафика для абонентов. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-28T21:28

2022-03-28T21:28

2022-03-29T01:37

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

экономика

общество

технологии

билайн

мегафон

вымпелком

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Минцифры направило сотовым операторам письмо, в котором рекомендовало сократить объемы трафика для абонентов. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.В письме поясняется, что в условиях нынешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования нужно найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Это позволит обеспечить равномерную нагрузку на сеть и добиться нормального функционирования всей российской инфраструктуры связи."В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объемы потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объемов. Исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы", — говорится в документе.При этом в ведомстве отметили, что принимают все меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг.Среди адресатов письма значатся "Ростелеком", "Мегафон", "Вымпелком" ("Билайн"), "Мобильные ТелеСистемы" и "Т2 Мобайл".В "Мегафоне" рекомендацию Минцифры назвали "рациональной и своевременной" с учетом сложностей с поставками оборудования. В МТС сочли, что это решение даст операторам необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета. Оператор Tele2 отметил, что безлимитные тарифы мало востребованы у его клиентов, к тому же они создают избыточную нагрузку на сеть.

https://ria.ru/20220319/podderzhka-1778985225.html

https://ria.ru/20220328/lte-1780483460.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, общество, технологии, билайн, мегафон, вымпелком