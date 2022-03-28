21:28 28.03.2022 (обновлено: 01:37 29.03.2022)
Минцифры рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы
Минцифры России рекомендовало операторам сотовой связи отказаться от безлимитных тарифов
Человек разговаривает по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Минцифры направило сотовым операторам письмо, в котором рекомендовало сократить объемы трафика для абонентов. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
В письме поясняется, что в условиях нынешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования нужно найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Это позволит обеспечить равномерную нагрузку на сеть и добиться нормального функционирования всей российской инфраструктуры связи.
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"В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объемы потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объемов. Исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы", — говорится в документе.
При этом в ведомстве отметили, что принимают все меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг.
Среди адресатов письма значатся "Ростелеком", "Мегафон", "Вымпелком" ("Билайн"), "Мобильные ТелеСистемы" и "Т2 Мобайл".
В "Мегафоне" рекомендацию Минцифры назвали "рациональной и своевременной" с учетом сложностей с поставками оборудования. В МТС сочли, что это решение даст операторам необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета. Оператор Tele2 отметил, что безлимитные тарифы мало востребованы у его клиентов, к тому же они создают избыточную нагрузку на сеть.