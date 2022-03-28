https://ria.ru/20220328/sputnik-1780476860.html

Глава РАН рассказал о запуске спутника "Арктика-М"

Глава РАН рассказал о запуске спутника "Арктика-М" - РИА Новости, 28.03.2022

Глава РАН рассказал о запуске спутника "Арктика-М"

Россия на семь лет опередила Европу, США и Японию, запустив в 2021 году на высокоэллиптическую орбиту первый метеорологический спутник "Арктика-М", сообщил... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:45

2022-03-28T14:45

2022-03-28T14:45

наука

космос - риа наука

александр сергеев (ран)

российская академия наук

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599313887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16f56a8084ff015e81c1f29dce03f4a3.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Россия на семь лет опередила Европу, США и Японию, запустив в 2021 году на высокоэллиптическую орбиту первый метеорологический спутник "Арктика-М", сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев в понедельник в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.Сергеев рассказал главе государства о некоторых наиболее значимых результатах, полученных российскими учеными в 2021 году. Среди них - запуск первого отечественного космического аппарата "Арктика-М"."Это очень важно. Таких спутников нет ни у кого. Европа, Соединенные Штаты и Япония планируют только в 2028 году такой спутник запустить", - сказал Сергеев.Он рассказал, что первый такой спутник Россия отправила на орбиту в 2021 году, запуск второго ожидается в 2023 году. "Арктика-М", по словам главы РАН, находится на "совершенно уникальной" высокоэллиптической орбите. Если таких спутников будет четыре, у РФ будет возможность фактически непрерывно – каждые 15 минут - мониторить Арктику с хорошим пространственным и временным разрешениями, добавил Сергеев."Мы сможем получать где-то до 2 миллионов изображений в год", - пояснил он.Глава Российской академии наук отметил, что с помощью "Арктики-М" можно строить карты облачности и льдов. Со временем, по словам Сергеева, планируется оснащение отечественных спутников приборами, работающими в радиодиапазоне. Оптические приборы не могут видеть через облака, объяснил он. Радиорадары сантиметрового и миллиметрового диапазона позволят создать всепогодные спутники.

https://ria.ru/20220327/kosmos-1780336496.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, александр сергеев (ран), российская академия наук, россия