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Глава РАН рассказал о запуске спутника "Арктика-М" - РИА Новости, 28.03.2022
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Наука
https://ria.ru/20220328/sputnik-1780476860.html
Глава РАН рассказал о запуске спутника "Арктика-М"
Глава РАН рассказал о запуске спутника "Арктика-М" - РИА Новости, 28.03.2022
Глава РАН рассказал о запуске спутника "Арктика-М"
Россия на семь лет опередила Европу, США и Японию, запустив в 2021 году на высокоэллиптическую орбиту первый метеорологический спутник "Арктика-М", сообщил... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:45
2022-03-28T14:45
наука
космос - риа наука
александр сергеев (ран)
российская академия наук
россия
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Россия на семь лет опередила Европу, США и Японию, запустив в 2021 году на высокоэллиптическую орбиту первый метеорологический спутник "Арктика-М", сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев в понедельник в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.Сергеев рассказал главе государства о некоторых наиболее значимых результатах, полученных российскими учеными в 2021 году. Среди них - запуск первого отечественного космического аппарата "Арктика-М"."Это очень важно. Таких спутников нет ни у кого. Европа, Соединенные Штаты и Япония планируют только в 2028 году такой спутник запустить", - сказал Сергеев.Он рассказал, что первый такой спутник Россия отправила на орбиту в 2021 году, запуск второго ожидается в 2023 году. "Арктика-М", по словам главы РАН, находится на "совершенно уникальной" высокоэллиптической орбите. Если таких спутников будет четыре, у РФ будет возможность фактически непрерывно – каждые 15 минут - мониторить Арктику с хорошим пространственным и временным разрешениями, добавил Сергеев."Мы сможем получать где-то до 2 миллионов изображений в год", - пояснил он.Глава Российской академии наук отметил, что с помощью "Арктики-М" можно строить карты облачности и льдов. Со временем, по словам Сергеева, планируется оснащение отечественных спутников приборами, работающими в радиодиапазоне. Оптические приборы не могут видеть через облака, объяснил он. Радиорадары сантиметрового и миллиметрового диапазона позволят создать всепогодные спутники.
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космос - риа наука, александр сергеев (ран), российская академия наук, россия
14:45 28.03.2022
 
Глава РАН рассказал о запуске спутника "Арктика-М"

Глава РАН Сергеев: Россия на семь лет опередила Европу, США и Японию запуском "Арктики-М"

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Арктика-М" c космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Арктика-М c космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Арктика-М" c космодрома Байконур
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Россия на семь лет опередила Европу, США и Японию, запустив в 2021 году на высокоэллиптическую орбиту первый метеорологический спутник "Арктика-М", сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев в понедельник в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Сергеев рассказал главе государства о некоторых наиболее значимых результатах, полученных российскими учеными в 2021 году. Среди них - запуск первого отечественного космического аппарата "Арктика-М".
"Это очень важно. Таких спутников нет ни у кого. Европа, Соединенные Штаты и Япония планируют только в 2028 году такой спутник запустить", - сказал Сергеев.
Он рассказал, что первый такой спутник Россия отправила на орбиту в 2021 году, запуск второго ожидается в 2023 году. "Арктика-М", по словам главы РАН, находится на "совершенно уникальной" высокоэллиптической орбите. Если таких спутников будет четыре, у РФ будет возможность фактически непрерывно – каждые 15 минут - мониторить Арктику с хорошим пространственным и временным разрешениями, добавил Сергеев.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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"Мы сможем получать где-то до 2 миллионов изображений в год", - пояснил он.
Глава Российской академии наук отметил, что с помощью "Арктики-М" можно строить карты облачности и льдов. Со временем, по словам Сергеева, планируется оснащение отечественных спутников приборами, работающими в радиодиапазоне. Оптические приборы не могут видеть через облака, объяснил он. Радиорадары сантиметрового и миллиметрового диапазона позволят создать всепогодные спутники.
 
НаукаКосмос - РИА НаукаАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наукРоссия
 
 
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