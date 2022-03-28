https://ria.ru/20220328/sputnik-1780476860.html
Глава РАН рассказал о запуске спутника "Арктика-М"
Глава РАН рассказал о запуске спутника "Арктика-М" - РИА Новости, 28.03.2022
Глава РАН рассказал о запуске спутника "Арктика-М"
Россия на семь лет опередила Европу, США и Японию, запустив в 2021 году на высокоэллиптическую орбиту первый метеорологический спутник "Арктика-М", сообщил... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:45
2022-03-28T14:45
2022-03-28T14:45
наука
космос - риа наука
александр сергеев (ран)
российская академия наук
россия
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Россия на семь лет опередила Европу, США и Японию, запустив в 2021 году на высокоэллиптическую орбиту первый метеорологический спутник "Арктика-М", сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев в понедельник в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.Сергеев рассказал главе государства о некоторых наиболее значимых результатах, полученных российскими учеными в 2021 году. Среди них - запуск первого отечественного космического аппарата "Арктика-М"."Это очень важно. Таких спутников нет ни у кого. Европа, Соединенные Штаты и Япония планируют только в 2028 году такой спутник запустить", - сказал Сергеев.Он рассказал, что первый такой спутник Россия отправила на орбиту в 2021 году, запуск второго ожидается в 2023 году. "Арктика-М", по словам главы РАН, находится на "совершенно уникальной" высокоэллиптической орбите. Если таких спутников будет четыре, у РФ будет возможность фактически непрерывно – каждые 15 минут - мониторить Арктику с хорошим пространственным и временным разрешениями, добавил Сергеев."Мы сможем получать где-то до 2 миллионов изображений в год", - пояснил он.Глава Российской академии наук отметил, что с помощью "Арктики-М" можно строить карты облачности и льдов. Со временем, по словам Сергеева, планируется оснащение отечественных спутников приборами, работающими в радиодиапазоне. Оптические приборы не могут видеть через облака, объяснил он. Радиорадары сантиметрового и миллиметрового диапазона позволят создать всепогодные спутники.
https://ria.ru/20220327/kosmos-1780336496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, александр сергеев (ран), российская академия наук, россия
Глава РАН рассказал о запуске спутника "Арктика-М"
Глава РАН Сергеев: Россия на семь лет опередила Европу, США и Японию запуском "Арктики-М"
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Россия на семь лет опередила Европу, США и Японию, запустив в 2021 году на высокоэллиптическую орбиту первый метеорологический спутник "Арктика-М", сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев в понедельник в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Сергеев рассказал главе государства о некоторых наиболее значимых результатах, полученных российскими учеными в 2021 году. Среди них - запуск первого отечественного космического аппарата "Арктика-М".
"Это очень важно. Таких спутников нет ни у кого. Европа, Соединенные Штаты и Япония планируют только в 2028 году такой спутник запустить", - сказал Сергеев.
Он рассказал, что первый такой спутник Россия отправила на орбиту в 2021 году, запуск второго ожидается в 2023 году. "Арктика-М", по словам главы РАН, находится на "совершенно уникальной" высокоэллиптической орбите. Если таких спутников будет четыре, у РФ будет возможность фактически непрерывно – каждые 15 минут - мониторить Арктику с хорошим пространственным и временным разрешениями, добавил Сергеев.
"Мы сможем получать где-то до 2 миллионов изображений в год", - пояснил он.
Глава Российской академии наук отметил, что с помощью "Арктики-М" можно строить карты облачности и льдов. Со временем, по словам Сергеева, планируется оснащение отечественных спутников приборами, работающими в радиодиапазоне. Оптические приборы не могут видеть через облака, объяснил он. Радиорадары сантиметрового и миллиметрового диапазона позволят создать всепогодные спутники.