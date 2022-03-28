https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780530634.html

Спецоперация на Украине идет по плану, заявила Матвиенко

Спецоперация на Украине идет по плану, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.03.2022

Спецоперация на Украине идет по плану, заявила Матвиенко

Спецоперация, проводимая Россией на Украине, идет по плану, будет выполнена в полном объеме, все задачи будут реализованы, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:31

2022-03-28T17:31

2022-03-28T17:57

обострение ситуации в днр и лнр

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

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валентина матвиенко

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россия

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АЛМА-АТА, 28 мар - РИА Новости. Спецоперация, проводимая Россией на Украине, идет по плану, будет выполнена в полном объеме, все задачи будут реализованы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник в ходе встречи с главной Сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым."Операция идет по плану, она будет в полном объеме выполнена, и задачи будут выполнены", - сказала парламентарий.Она также отметила, что есть "четкое указание верховного главнокомандующего России минимизировать, не допускать жертв среди мирного населения".Спикер СФ подчеркнула, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы остановить кровопролитие на Украине, ту войну, которую развязал Киев.Она напомнила, что спецоперация РФ направлена на демилитаризацию Украины, денацификацию."Наши вооруженные силы точечно работают, чтобы убрать угрозу для России и не только для России", - отметила она.Законодатель подчеркнула, что правда о тех преступлениях, которые творят националисты на Украине, будет предъявлена миру, "мы все документируем".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780502075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, совет федерации рф, валентина матвиенко, в мире, россия, киев