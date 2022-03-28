https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780530634.html
Спецоперация на Украине идет по плану, заявила Матвиенко
Спецоперация на Украине идет по плану, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.03.2022
Спецоперация на Украине идет по плану, заявила Матвиенко
Спецоперация, проводимая Россией на Украине, идет по плану, будет выполнена в полном объеме, все задачи будут реализованы, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:31
2022-03-28T17:31
2022-03-28T17:57
обострение ситуации в днр и лнр
украина
ситуация в днр и лнр
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валентина матвиенко
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АЛМА-АТА, 28 мар - РИА Новости. Спецоперация, проводимая Россией на Украине, идет по плану, будет выполнена в полном объеме, все задачи будут реализованы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник в ходе встречи с главной Сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым."Операция идет по плану, она будет в полном объеме выполнена, и задачи будут выполнены", - сказала парламентарий.Она также отметила, что есть "четкое указание верховного главнокомандующего России минимизировать, не допускать жертв среди мирного населения".Спикер СФ подчеркнула, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы остановить кровопролитие на Украине, ту войну, которую развязал Киев.Она напомнила, что спецоперация РФ направлена на демилитаризацию Украины, денацификацию."Наши вооруженные силы точечно работают, чтобы убрать угрозу для России и не только для России", - отметила она.Законодатель подчеркнула, что правда о тех преступлениях, которые творят националисты на Украине, будет предъявлена миру, "мы все документируем".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html
https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780502075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, совет федерации рф, валентина матвиенко, в мире, россия, киев
17:31 28.03.2022 (обновлено: 17:57 28.03.2022)
Спецоперация на Украине идет по плану, заявила Матвиенко
Матвиенко: спецоперация на Украине идет по плану, она будет выполнена в полном объеме
АЛМА-АТА, 28 мар - РИА Новости. Спецоперация, проводимая Россией на Украине, идет по плану, будет выполнена в полном объеме, все задачи будут реализованы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник в ходе встречи с главной Сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым.
"Операция идет по плану, она будет в полном объеме выполнена, и задачи будут выполнены", - сказала парламентарий.
Она также отметила, что есть "четкое указание верховного главнокомандующего России
минимизировать, не допускать жертв среди мирного населения".
Спикер СФ подчеркнула, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы остановить кровопролитие на Украине
, ту войну, которую развязал Киев
.
Она напомнила, что спецоперация РФ направлена на демилитаризацию Украины, денацификацию.
"Наши вооруженные силы точечно работают, чтобы убрать угрозу для России и не только для России", - отметила она.
Законодатель подчеркнула, что правда о тех преступлениях, которые творят националисты на Украине, будет предъявлена миру, "мы все документируем".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.