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Суд постановил, что Meta* угрожает конституционному строю России

Суд постановил, что Meta* угрожает конституционному строю России - РИА Новости, 28.03.2022

Суд постановил, что Meta* угрожает конституционному строю России

Тверской суд Москвы признал, что под видом коммерческой деятельности компания Meta* распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насилию... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:10

2022-03-28T11:10

2022-03-28T12:17

россия

технологии

москва

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы признал, что под видом коммерческой деятельности компания Meta* распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насилию в отношении российских граждан, следует из опубликованного текста постановления."Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc.* распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации", — говорится в решении.Суд подчеркнул, что россиян не будут наказывать за использование заблокированных Instagram* и Facebook*, если нет других нарушений законодательства."Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", — гласит формулировка.На WhatsApp, которым также владеет Meta*, решение не распространяется "ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации".Кроме того, в опубликованном тексте указывается, что компания совершила "дискриминационные действия" против СМИ, среди которых РИА Новости, "Звезда", "Газета.Ру", "Лента.Ру". Их в указанных соцсетях помечали как "издания, находящиеся под контролем государства Россия".После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины компания Meta Platforms* временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных. Как пояснил вице-президент Ник Клегг, новые правила будут работать только на Украине. При этом он добавил, что корпорация "не потерпит русофобии".Генпрокуратура через суд потребовала признать Meta** экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Роскомнадзор ограничил доступ пользователей в России к Instagram*. Еще раньше ведомство заблокировало и Facebook* — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, технологии, москва