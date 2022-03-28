https://ria.ru/20220328/sotsset-1780418374.html
Суд постановил, что Meta* угрожает конституционному строю России
Суд постановил, что Meta* угрожает конституционному строю России - РИА Новости, 28.03.2022
Суд постановил, что Meta* угрожает конституционному строю России
Тверской суд Москвы признал, что под видом коммерческой деятельности компания Meta* распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насилию... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:10
2022-03-28T11:10
2022-03-28T12:17
россия
технологии
москва
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы признал, что под видом коммерческой деятельности компания Meta* распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насилию в отношении российских граждан, следует из опубликованного текста постановления."Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc.* распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации", — говорится в решении.Суд подчеркнул, что россиян не будут наказывать за использование заблокированных Instagram* и Facebook*, если нет других нарушений законодательства."Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", — гласит формулировка.На WhatsApp, которым также владеет Meta*, решение не распространяется "ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации".Кроме того, в опубликованном тексте указывается, что компания совершила "дискриминационные действия" против СМИ, среди которых РИА Новости, "Звезда", "Газета.Ру", "Лента.Ру". Их в указанных соцсетях помечали как "издания, находящиеся под контролем государства Россия".После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины компания Meta Platforms* временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных. Как пояснил вице-президент Ник Клегг, новые правила будут работать только на Украине. При этом он добавил, что корпорация "не потерпит русофобии".Генпрокуратура через суд потребовала признать Meta** экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Роскомнадзор ограничил доступ пользователей в России к Instagram*. Еще раньше ведомство заблокировало и Facebook* — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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россия, технологии, москва
11:10 28.03.2022 (обновлено: 12:17 28.03.2022)
Суд постановил, что Meta* угрожает конституционному строю России
Суд постановил, что Meta* нарушает права россиян и угрожает конституционному строю России
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы признал, что под видом коммерческой деятельности компания Meta* распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насилию в отношении российских граждан, следует из опубликованного текста постановления.
"Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc.* распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации", — говорится в решении.
Суд подчеркнул, что россиян не будут наказывать за использование заблокированных Instagram* и Facebook*, если нет других нарушений законодательства.
"Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", — гласит формулировка.
На WhatsApp, которым также владеет Meta*, решение не распространяется "ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации".
Кроме того, в опубликованном тексте указывается, что компания совершила "дискриминационные действия" против СМИ, среди которых РИА Новости, "Звезда", "Газета.Ру", "Лента.Ру". Их в указанных соцсетях помечали как "издания, находящиеся под контролем государства Россия".
После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины компания Meta Platforms* временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных. Как пояснил вице-президент Ник Клегг
, новые правила будут работать только на Украине. При этом он добавил, что корпорация "не потерпит русофобии".
Генпрокуратура через суд потребовала признать Meta** экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Роскомнадзор ограничил доступ пользователей в России к Instagram*. Еще раньше ведомство заблокировало и Facebook* — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.