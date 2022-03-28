Рейтинг@Mail.ru
Суд постановил, что Meta* угрожает конституционному строю России - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/sotsset-1780418374.html
Суд постановил, что Meta* угрожает конституционному строю России
Суд постановил, что Meta* угрожает конституционному строю России - РИА Новости, 28.03.2022
Суд постановил, что Meta* угрожает конституционному строю России
Тверской суд Москвы признал, что под видом коммерческой деятельности компания Meta* распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насилию... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:10
2022-03-28T12:17
россия
технологии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы признал, что под видом коммерческой деятельности компания Meta* распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насилию в отношении российских граждан, следует из опубликованного текста постановления."Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc.* распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации", — говорится в решении.Суд подчеркнул, что россиян не будут наказывать за использование заблокированных Instagram* и Facebook*, если нет других нарушений законодательства."Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", — гласит формулировка.На WhatsApp, которым также владеет Meta*, решение не распространяется "ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации".Кроме того, в опубликованном тексте указывается, что компания совершила "дискриминационные действия" против СМИ, среди которых РИА Новости, "Звезда", "Газета.Ру", "Лента.Ру". Их в указанных соцсетях помечали как "издания, находящиеся под контролем государства Россия".После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины компания Meta Platforms* временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных. Как пояснил вице-президент Ник Клегг, новые правила будут работать только на Украине. При этом он добавил, что корпорация "не потерпит русофобии".Генпрокуратура через суд потребовала признать Meta** экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Роскомнадзор ограничил доступ пользователей в России к Instagram*. Еще раньше ведомство заблокировало и Facebook* — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220325/partner-1779970453.html
https://ria.ru/20220322/vpn-1779454277.html
https://ria.ru/20220325/internet-1779996786.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, москва
11:10 28.03.2022 (обновлено: 12:17 28.03.2022)
 
Суд постановил, что Meta* угрожает конституционному строю России

Суд постановил, что Meta* нарушает права россиян и угрожает конституционному строю России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы признал, что под видом коммерческой деятельности компания Meta* распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насилию в отношении российских граждан, следует из опубликованного текста постановления.
"Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc.* распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации", — говорится в решении.
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 01:31
Постпредство России в ООН назвало Meta* "ненадежным партнером"
Суд подчеркнул, что россиян не будут наказывать за использование заблокированных Instagram* и Facebook*, если нет других нарушений законодательства.
"Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", — гласит формулировка.
На WhatsApp, которым также владеет Meta*, решение не распространяется "ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации".
Кроме того, в опубликованном тексте указывается, что компания совершила "дискриминационные действия" против СМИ, среди которых РИА Новости, "Звезда", "Газета.Ру", "Лента.Ру". Их в указанных соцсетях помечали как "издания, находящиеся под контролем государства Россия".
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 14:57
В Госдуме не планируют менять законы, регулирующие работу VPN-сервисов
После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины компания Meta Platforms* временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных. Как пояснил вице-президент Ник Клегг, новые правила будут работать только на Украине. При этом он добавил, что корпорация "не потерпит русофобии".
Генпрокуратура через суд потребовала признать Meta** экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Роскомнадзор ограничил доступ пользователей в России к Instagram*. Еще раньше ведомство заблокировало и Facebook* — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 10:07
Глава Крыма призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube
 
РоссияТехнологииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала